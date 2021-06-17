Борис Гладких: Жители Хабаровского края - люди с особым характером

Представляем собеседника. Борис Гладких - депутат Государственной думы VII созыва. Вырос под Хабаровском в селе Ильинка. Привык много времени проводить в районах Хабаровского края, в том числе и на «северах». Встречи, беседы, сбор информации о нуждах и проблемах, ну и после - работа в Госдуме и с правительством для того, чтобы показать людям: депутат - это человек слова. Ниже – ответы Бориса Гладких на наш вопрос о том, что удалось ему сделать.

«Мы остановили ввод социальной нормы на электричество»

- В первую очередь надо поговорить о прямой моей направленности – это ЖКХ, ТЭК, вопросы газификации, то, с чего я начинал работать в Законодательной думе Хабаровского края, - начал Борис Гладких.

У нас законодательство было в этой области, так сказать, распределенным, не было такого комитета в думе. И от этого многие вопросы оставались не в фокусе власти. Простой пример: все мы переживали становление законодательства в сфере управления многоквартирными домами, это по многим замерам была проблема номер один, это наше ЖКХ. На втором месте было здравоохранение, на третьем - образование.

Во многом это было связано с отсутствием толкования и несовершенства законодательства. И вокруг этого я сосредоточил общественно полезную работу, мы создали на уровне партии «Единая Россия» проект «Школа грамотного потребителя», и он стал всероссийским.

Благодаря этому проекту мы охватили несколько десятков тысяч жителей региона. Я и сейчас говорю: если ко мне приходит председатель совета дома, то я готов юридически сопровождать его действия в плане защиты интересов жителей дома. Мы отвечаем и на отдельные запросы граждан, главное тут - повысить уровень юридической грамотности населения.

Второе: нужно было ужесточить дисциплину работы управляющих компаний, усовершенствовать законы, чтобы убрать с рынка те компании, которые не способны были работать и компрометировали весь рынок. Появилось лицензирование.

И впоследствии уйдя в Госдуму, я имел на руках ряд наказов и предложений. В частности - продление программы сноса аварийного жилья, вопросы оплаты услуг собственниками напрямую поставщикам услуг. Здесь проблема была в чем. Мы не могли разобраться: где чьи деньги. Сто процентов оплаты собрать, как правило, нереально, и ресурсные компании пользовались этим и взыскивали с управляющих компаний деньги за содержание и ремонт. Было тут и недовольство, и даже жульничество со стороны ТСЖ и «управляек». Решили мы этот вопрос, закрепили законодательно.

Мы и дальше продолжили работать с платежами. Например, надо было разобраться с программой капремонта в крае. Она была очень плохо связана с реальностью. Я, как депутат, настаивал, чтобы ремонты многоквартирных домов проводились на основании решения собрания дома и именно тогда, когда это устраивает самих собственников. Сейчас мы видим, что в Хабаровском крае одна из лучших систем капремонта в России.

Что недоделано, и я считаю, что этим надо заниматься, это включение в перечень работ по капремонту установки общедомовых приборов учета.

Одна из проблем, которую надо было решить, - ввод социальной нормы на электроэнергию. Опасность была в первую очередь для селян, частный сектор вываливался из тех нормативов, что регион считал на тот момент. Мы бы серьезную проблему получили по многоквартирным домам: большая часть потребителей не уложилась бы в так называемую норму.

Остановить это удалось на федеральном уровне, я готовил предложения, и они пришлись Минстрою по душе. Никто не хотел отменять нормативный акт уже принятый, надо было как-то в сторону отвести, например, на уровень полномочий губернаторов. И тут у нас очень хороший показатель: из 18 регионов, где социальная норма была введена, осталось только шесть.

Вместе с тем одна из угроз все еще существует, но с ней я продолжаю бороться, это норматив на отопление в зависимости от этажности и года постройки здания. У нас уже есть территория, где был введен этот норматив по ошибке местных властей еще лет десять назад.

По федеральным документам ввод норматива должен был состояться в 2016 году. Добились переноса на 2020 год, потом еще сдвинули на год, сейчас уже норматив этот ожидается в 2022 году. У меня есть ответ Минстроя, что в тех регионах, где это приведет к росту платы за ЖКХ, вводиться норматив не будет.

Что это такое? По замыслу Минстроя России, в таких домах, где этот норматив «выскочит» в сторону увеличения, быстрее должны появиться общедомовые приборы учета.

Но мы понимаем, что регион региону рознь. Где-то в капремонте есть виды работ по установке общедомовых счетчиков, где-то есть программы по поддержке населения, а где-то, как у нас, - ничего. Мы, Хабаровский край, никаким образом не сопровождали решение задачи на региональном уровне, как то: говорить с людьми, помогать им, целиком оставили их один на один с проблемой. Это несправедливо, поэтому я считаю, что норматив в нашем регионе вводить преждевременно, потому что он приведет к росту платы за жилье от 10 до 70 (!) процентов, в зависимости от типа многоквартирного дома. И пострадают селяне и те, кто живет в несовременном жилье: до пяти этажей, до 1999 года постройки. Мы представляем, какой сегодня это жилфонд.

Сегодня - не выход переложить на необеспеченные слои населения вот такую финансовую модель. Граждане сами не установят приборы учета. Более того, это приведет к тому, что льготники получат свою часть из регионального бюджета - мы нагрузим бюджет края, а тот, кто без льгот, увеличит траты из семейного бюджета, и никакого удовольствия ни у кого от этого не будет.

Другой случай. Это, например, поселок Хор, где действует этот норматив по этажности, и введен он был не Федерацией и регионом, а местными властями. Я жду, когда органы исполнительной власти субъекта выполнят свое, подчеркну, обещание и поставят в домах с высокими нормативами счетчики. Сейчас люди в домах с разной этажностью платят по-разному. Обещание установить приборы учета власти давали пять лет назад, но пока понятного инструмента помощи людям нет. А людям, особенно в северных районах края, необходимо помогать с капремонтом домов.

Вместе с тем думская фракция партии «Единая Россия» не может решать что-то за правительство, за разные министерства и говорить - так правильно, а так нет. Наша задача - отбить те условия, что предлагает исполнительная власть, мне это удалось, модель была недоработанной.

«Мы идем на поводу у энергетиков»

- Уходя в Госдуму, я пообещал, что мы решим вопросы по установке приборов учета за счет ресурсоснабжающих организаций. Процесс очень долгий был, но вместе с тем уже по приборам учета на электричество установка с середины прошлого года осуществляется за счет ресурсоснабжающих организаций. Это уже норма. Остальное мы сможем докрутить в последующие годы. И тепло, и воду, и газ. Мое мнение - все приборы учета должны устанавливать ресурсоснабжающие организации.

Далее. Мы должны перейти к единым тарифам в зоне действия централизованной сети. Мы часто говорим: у нас отличаются тарифы от тех, что в Приморском крае, например. В рамках единого энергокольца надо закрепить одинаковые тарифы. Это сложно, но мы этим занимаемся.

Следующее: эталонные тарифы на тепло. Мы устали от постоянных историй, связанных с тем, что нам ресурсоснабжающие организации говорят, мол, у нас повышенный износ, большие затраты, компенсируйте нам это. Я считаю, что самое время перейти к эталонным тарифам в тепле хотя бы по большой энергетике.

Что такое эталонный тариф? Сбыт и транспортировку мы даем ресурсоснабжающей организации, и мы им говорим - вот вам такая величина тарифа.

Сегодня мы отчасти идем на поводу у ресурсоснабжающих организаций, у них аппетиты с каждым годом растут, они предлагают единицу энергии со всеми понесёнными затратами. А платить должны жители и бюджет региона. Выгодно сегодня отдельным поставщикам услуг вообще не проводить работы по энергомодернизации и энергосбережению. Потому что они знают, что будут компенсации из регионального бюджета. Это неправильно.

Справка

Гладких с коллегами удалось добиться формирования судебной практики с целью последующего совершенствования нормативных актов в части направления ресурсоснабжающими организациями дополнительных средств от применения повышенных коэффициентов по оплате коммунальных услуг на модернизацию коммунальных сетей.

В настоящий момент ресурсоснабжающие организации используют такие средства в собственных целях. Принятие соответствующих нормативных актов повысит прозрачность расчетов между ресурсоснабжающими организациями и потребителями коммунальных услуг.

Подготовлена судебная практика, и в результате взаимодействия с Минстроем России имеется положительное мнение о необходимости зачета отрицательных значений ОДН при оплате коммунальных услуг в общем объеме оплаченных коммунальных услуг пользователями и собственниками помещений в многоквартирном доме.

Как закалялся газ

- На качество жизни, конечно, будет влиять дальнейшее развитие газификации в крае. Многим уже поднадоело положение дел в их муниципальных образованиях, когда у человека перед домом - крановый узел, а газа как не было в квартире, так и нет. Чтобы как-то поддержать региональные органы власти, этот вопрос впервые начал обсуждаться здесь, в Хабаровском крае. Именно - об участии Газпрома в развитии газификации.

В 2017 году я привез комитет Госдумы по энергетике сюда, на Дальний Восток, мне говорили, зачем ты их сюда привез. Но тем не менее мы обсуждали газификацию, и в результате уже совсем скоро - в 2025 году - мы получим более дешевый газ для коммунальных услуг и для бизнеса. Ну и газификация должна идти тоже за счет ресурсоснабжающих организаций. У нас была долгая работа в этом плане и с правительством России, и с Газпромом. Поддержал в итоге эту идею президент России Владимир Путин. И сейчас такая реальность: газ к домам людей должен подводиться бесплатно. Обойдется это все по стране более чем в два триллиона рублей, деньги заплатит Газпром.

Ведь что было, я повторюсь, человек смотрел по телевидению рекламу о том самом национальном достоянии и в то же время знал, что газ идет куда-то за границу, а у него дома не было ничего. В то же время Газпром полностью выполнял все свои обязательства внутри страны. А что же региональная власть: когда в последний раз обсуждали вопрос газификации домовладений в Хабаровском крае? В 2016 году. У меня нет вопросов к действующему руководителю региона, но у меня много вопросов к предыдущему руководству: почему так халатно у нас в крае относились к газификации домов и не только?

Сейчас соглашение подписано, и задача нового руководителя региона - синхронизировать усилия с Газпромом, чтобы обеспечить людей топливом.

Стоял ли депутатский корпус на месте в вопросах газификации? Нет. Мы все же защищали интересы граждан, где-то удалось за счет реализации спецнадбавки, на которой я настаивал в 2016 году, додавить вопрос газификации. Это Федоровка, Мичуринское, Виноградовка, Ильинка, Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре. Везде были проложены газопроводы за последние пять лет. Сейчас, с учетом нового газопровода, вполне реально привести газ в Маяк. Будет в селах газ - качество жизни станет другим, и человек лишний раз подумает, уезжать ему или нет. И немаловажно, что мы закрепили тариф для населения, защитили его. Тариф может меняться лишь на величину инфляции, никакого хулиганства здесь быть не может.

А в 2025 году регион переключится на более дешевый источник газа, а значит, и вся коммуналка Хабаровского края получит развитие, в частности угольные котельные можно будет заменить на газовые. Были у нас в крае те, кто хотел угольком торговать и был против газовых котельных, собирались топить по старинке. Но газ и дешевле, и надежней. Вот в этих условиях постоянно приходилось подталкивать ситуацию на федеральном уровне, Хабаровскому краю нужен был газ. Это шло достаточно сложно, потому что исполнительная власть на местах говорила: спасибо, мы углем обойдемся.

Если бы мы немного промедлили, то газификация Хабаровского края растянулась бы на неопределенный срок.

Рыбные дни

- Я веду рыбный вопрос еще со времени депутатства в краевой думе. Что удалось сделать? Первое: я с удивлением увидел, что в проекте приказа Росрыболовства в 2020 году был пункт, который ограничивал права коренных и малочисленных народностей именно по Амуру. Дескать, на участках для КМНС ловите, как ловили, а на остальных - ловите двадцатиметровыми сетками. Но у нас нет участков для КМНС отдельных, везде идет совместное использование, так край в свое время поделил, разорвал реку.

Исполнительная власть должна была в случае с документом Росрыболовства первой бить в колокола, подключать депутатов! В мае прошлого года мне с трудом, но вовремя удалось привлечь внимание Михаила Мишустина к вылову рыбы на Амуре. Спасибо ему, что он озаботился вопросом защиты прав коренных и малочисленных народов, и этот пункт из приказа был удален.

Но осталась тема по запрету сетей для среднего и нижнего Амура, и она больно ударила по рыбопромышленникам. Полторы тысячи человек не получили свой гарантированный доход. Убрали рыбопромышленника с реки - создали условия для браконьерства, стала непонятно расти численность коренных народностей, и ясно, что это была фикция, лишь бы добыть рыбы. Все это при попустительстве тогдашней региональной власти.

То же самое касалось и так называемого спортивного лова, по лицензии. Тоже момент был властью местной упущен, и участки для спортивного лова не были определены. Мне пришлось распространить информацию о том, что нормовую рыбу в данном случае могут ловить не только представители КМНС. Сразу был зафиксирован рост рыбаков, в том числе и мнимых КМНС. Это, наверное, было неправильно с моей стороны. Но как быть людям, кушать-то хочется. Историю нужно исправлять и дать людям возможность рыбачить на Амуре, а не уходить в эти бредни с нормовой рыбой. Пусть это будет лицензия та же. Мы должны вместе действовать с властью.

Справка

Гладких в 2019 году подготовил и выпустил в СМИ ряд статей о том, что нормовую рыбу могут ловить не только представители КМНС, но и другие жители края. В результате более 15 тыс. граждан воспользовались данным правом. Также в 2019 году от Росрыболовства он добился издания приказа о предоставлении рыболовных участков для любительско-спортивного рыболовства по лососевым, однако участки сохранить не удалость из-за непредставления данных в Росрыболовство со стороны правительства Хабаровского края, в результате в Николаевском районе не открылось 6 участков.

Честно о болезненном

- По пенсиям. Я понимаю, что с этой темой связано много негатива. Но сегодня в Госдуме уже ведется работа, я являюсь участником рабочей группы. Цель - поменять для Дальнего Востока возраст выхода на пенсию. Мы, имея на руках цифры, с Росстатом ведем разговор, чтобы изменить пенсионный возраст, снизить его. Например, прожил 10 лет на Дальнем Востоке - имеешь преференцию по пенсионному возрасту, прожил 20 - еще плюс. Это нужно делать, и это поможет сделать так, чтобы люди отсюда не уезжали. Ну и нам надо делать так, чтобы люди раз в год могли с Дальнего Востока бесплатно ездить в отпуск, это очень важно.

С шумом, но без пыли

- Возьмем Ванинский и Советско-Гаванский районы. Я считаю подлецами тех, кто выводит людей под экологическими лозунгами на митинги. Вот пример. Порт Дальний. Собирались там строить пункт перевалки угля. Местное население, увидев строителей, начинает негодовать. Было и хамство со стороны строителей, напряжение еще больше выросло. Появились какие-то посредники в этом диалоге, даже сенаторы. Готовились какие-то акции, демарши.

Как только ко мне обратились жители, в этот же день во всех контрольных и надзорных органах была соответствующая информация. После чего, получив объективную информацию на местном уровне, жители отказались выходить на митинги. Результат: предписания от всех контрольных органов, возбуждено уголовное дело, и инвестор, собиравшийся заниматься перевалкой угля, ушел. Пока до выяснения всех обстоятельств. А штраф, который заплатил инвестор, помог местной власти с рядом проблем. Вот и все, нужно было лишь задействовать законные механизмы, а не заниматься митинговщиной.

А в том же Ванино необходимо сейчас заниматься не только большой стоянкой для дальнобойщиков, но и котельной, седьмой год все колом стоит. Очистными надо заниматься опять же, полигоном для мусора. Муниципальная власть одна с этими задачами не справится. Была возможность, но она упущена региональной властью в прошлые годы.

Ванино

Что удалось? Мы включили программу строительства газопровода до Советской Гавани в программу развития до 2035 года. Сейчас я настаиваю, чтобы Николаевская ТЭЦ вошла в единое энергокольцо, в большую энергетику, даже пока без построенной ЛЭП. Я об этом вполне серьезно разговаривал с министром энергетики, и, возможно, Хабаровскому краю пойдут в этом смысле навстречу. Ну а в малых населенных пунктах мы хотим тоже сделать так, как это сделано в Якутии, - так называемые усредненные тарифы. То есть потребители платят по нормальной цене за киловатт.

В регионе создана постоянно действующая рабочая группа при правительстве Хабаровского края по контролю за деятельностью одной из стивидорных компаний. В 2017 году вопрос касался более 8 тысяч жителей двух районов края, вышедших на митинги. Данный вопрос требовали решить более 70% активного населения, проживающих в населенных пунктах вблизи места работы компаний Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края.

И, конечно, дороги. В прошлом году обратился к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву по вопросу состояния дороги Ванино – Советская Гавань. Это главная дорожная артерия этой территории. Дорога из-за рельефа и так непростая, а ямы и канавы делают ее смертельно опасной. Дегтярев с этим вопросом обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, и на дорогу выделили федеральные деньги. Сейчас уже ведется ремонт этого объекта.

Что касается коммунального комплекса, ведем плотную работу с Министерством обороны по передаче земель в муниципальную собственность. Недавно ведомство передало земельные участки рядом с котельными. И теперь стало возможным привлекать на эти объекты инвесторов. Это повлияет, в том числе, и на сохранение экологии.

Районный коэффициент

- Что удалось сделать в Николаевском районе? Проектирование ЛЭП. По федеральной программе отремонтирован Дом культуры в селе Красное. Дорога на Многовершинный теперь содержится совместно с участием тех, кто работает на этой территории, дорога не брошена. В Многовершинном были планы открыть угольную котельную в 2019 году. Это, честно говоря, безграмотное решение, поселок находится в распадке, нельзя там ставить угольную котельную. Мне удалось отстоять поселок. Люди собрали тысячу подписей, кстати.

Вопрос по так называемым заездкам. Вопрос тянется уже долго. Я инициировал в Госдуме парламентские слушания, мы именно по Хабаровскому краю говорили, и результат - внесение изменений в правила рыболовства, сети-заездки стали короче, число «пропускных» дней стало больше.

Несколько десятков семей получили жилье взамен аварийного. Помогли городу в получении лицензии на водоснабжение, продолжаем отстаивать право для жителей края на вылов рыб лососевых пород. Добились совершенствования законодательства в лесной отрасли, теперь действуют обязательные требования по лесовосстановлению. Исправили недостатки в строительстве спортивного комплекса «Атлант», пришлось тщательно контролировать застройщика на всех этапах.

В 2025 году район переключится на более дешевый газ, топливо будет. Занимаюсь и проблемами дорог и ЖКХ. Но вот уже третий год не видим финансирования из муниципального бюджета, пока занимаемся.

Побережье. В посёлке Майский продолжает работать автомобиль скорой помощи - осенью 2020-го посёлок мог остаться без него. Пришлось писать запросы на имя врио губернатора.

В этом году пришлось обратиться в прокуратуру для того, чтобы министерство здравоохранения обратило внимание на хирургическое отделение Центральной районной больницы. Через суд минздрав края примет обязательство по ремонту хирургического отделения.

Степан Шишкин

Борисом Гладких в думе ведется работа по выработке единых правил и подходов для всех регионов Российской Федерации, на территории которых имеется природный газ, по вопросу переоборудования автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газомоторном топливе. На федеральном и региональном уровнях проведена работа по совершенствованию законодательства. В период с 2016 по 2019 годы проводилось постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления по газификации. Жителям, проживающим в отдаленных местностях, оказывается поддержка.