Проект юных журналистов Хабаровского района занял третье место на дальневосточном конкурсе

В рамках VIII Дальневосточного МедиаСаммита прошёл конкурс для школьников «Премия в области детской и юношеской журналистики и общественных коммуникаций». Проект «Дежурный по району» детского объединения «Взросление» ЦДТ Хабаровского района занял 3-е место в номинации «Лучший медиапроект»

– Проект направлен на расширение информационно-медийного пространства Хабаровского района, а также объединение и развитие школьных редакций. В рамках проекта юные журналисты формировали «дежурные команды». Они освещали значимые для школы и района события, исследовали объекты школы и проблемные участки. После чего предлагали пути их решения и передавали эстафету другим командам-участницам, – рассказала автор проекта Наталья Конькова.

Приём конкурсных работ для участия в МедиаСаммите стартовал в феврале этого года. Участникам важно было не только создать интересный и качественный контент, но также научиться продвигать его, используя интернет и социальные сети.

В главном информационном форуме приняли участие 150 молодёжных команд со всего Дальневосточного региона. Хабаровский район представил 3 команды, в состав которых вошли юные журналисты из сёл Мичуринское, Сергеевка и Некрасовка.

Департамент коммуникации и медиа ДВФУ подготовил для школьников специальную образовательную программу, участие в которой позволило ребятам погрузиться в профессию журналиста и примерить на себя роль студента одного из крупнейших вузов страны.