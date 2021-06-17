В Хабаровске собираются упрочнять малозагруженную дорогу

Зачем тратить дополнительные деньги и чрезмерно упрочнять дорогу там, где ездит мало машин?

Часть улицы Ясной, которая проходит мимо храма Александра Невского до улицы Краснознаменной, производит впечатление далеко не самой насыщенной в плане автомобильного трафика трассы. Даже наоборот – эдакая полудеревенская пастораль. Несколько малоэтажных домов и много зелени. Только в самом конце нас встречают две высотки.

Этот отрезок будут ремонтировать по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На благое дело выделено более 16 миллионов рублей. Планируется срезать кустарник, выкорчевать пни, сделать нормальную дорожную одежду, положить асфальт…

А где машины-то?

Но что не так? Пока мы с инженером-дорожником Евгением Бургасовым неспешно прогулялись от храма Александра Невского до северного конца Ясной, постояли, поговорили да пофотографировали, мимо нас проехало ровно два автомобиля.

Получается странно: вроде бы все жалуются, что на ремонт дорог у нас вечно не хватает денег, но при этом ремонтируют места, где не ступали нога автомобиля и колесо пешехода. Нет, вышеупомянутый сегмент отнюдь не пуст. Здесь, как я ранее говорил, есть жилые дома, есть школа (правда, задняя ее часть), гаражный кооператив, церковь, в конце концов… Возможно, в вечернее время трафик усиливается, возможно, через эту улицу объезжают пробки.

Раз ремонтируют – пускай так и будет! Но вот Евгений Бургасов изучает документацию.

«При ремонте этой улицы будет применяться покрытие ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон), - говорит инженер. – Дело в том, что эта технология предусмотрена для высокозагруженных трасс, и непонятно, зачем ее применять именно в этом месте».

Улица Ясная не выглядит загруженной автомобилями

ЩМА – это разновидность асфальтобетона каркасного вида, куда добавляют много щебня из плотных горных пород. Туда для придания устойчивости добавляют волокна, сдерживающие и связывающие материал между собой.

«В программе «Безопасные и качественные дороги» есть пункт об обязательном внедрении новых технологий. Существует в специальном реестре более трехсот инноваций, которые следует применять при ремонте улиц… Самое главное, что если технология ЩМА используется впервые, то ее надо применять в тех условиях, для которых она рассчитана. Это не просто положить материал. Следует еще проанализировать: сколько и при какой интенсивности технология реально прослужит. Наконец, какая будет экономия. Потому что применить дорогой материал - не значит, что сэкономить».

В качестве достойных кандидатов для ЩМА Евгений Бургасов называет Березовское шоссе, где едет много грузового транспорта; улицу Промышленную от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса, где также напряженное движение; пересечение улиц Воронежской и Шелеста (это, на мой взгляд, вообще один из самых загруженных дорожных участков города).

Однако некто решил класть прочнейший асфальт в месте, где проезжает, грубо говоря, четыре автомобиля в час. Не исключено, что мы чего-то не знаем. Может, на отрезке от Ясной до Краснознаменной планируется строительство высотных домов или торгового центра. Но опять же – что мешает положить обычный асфальт? Вряд ли здесь соорудят гоночную трассу для «Формулы-1». А ремонт, между прочим, собираются начать уже в этом году.

Андрей Канев

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