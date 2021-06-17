В селе Матвеевка Хабаровского района появится своя пожарная часть

Село Матвеевка в Хабаровском районе в ближайшие 2 года обзаведётся собственной пожарной частью. Распоряжение о создании нового подразделения, а также укомплектовании его оборудованием и техникой подписал врио губернатора края Михаил Дегтярёв. Новая пожарная часть войдёт в I отряд Противопожарной службы Хабаровского края и возьмёт под защиту, помимо Матвеевки, ещё восемь близлежащих сёл.

– Мы давно просили краевые власти, чтобы у нас была местная пожарная часть. Сейчас на пожар к нам выезжают из села Князе-Волконское, либо из Хабаровска, на что уходит дополнительное время. При расположении пожарной части у нас тушить пожары в нашем районе можно будет оперативнее. Возле Матвеевки расположено много дач. Поэтому кроме соседних поселений будем оберегать и садовые участки хабаровчан, – рассказал глава Тополевского сельского поселения Виталий Заярный.

Новая часть также обеспечит пожарную безопасность в селах Чистополье, Мирное, Смирновка, Галкино, Тополево, Скворцово, Заозерное и Восточное. В общей сложности в них сейчас проживает более 20 тысяч человек. На службу в Матвеевке заступят около 50 пожарных, которые будут работать посменно. На средства краевого бюджета для них закупят оборудование и три единицы техники: две автоцистерны и автолестницу. Но на первом этапе властям предстоит заключить контракт на строительство нового пожарного депо.

Сейчас в состав Противопожарной службы Хабаровского края входит 78 подразделений с личным составом более 2 тысяч человек. В 2020 году в Хабаровском районе уже была создана краевая пожарная часть в отдаленном поселке Победа, где ранее тушить пожары тоже было проблематично.



