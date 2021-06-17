Жители гарнизона в Бикинском районе были услышаны

После вмешательства депутата Госдумы Бориса Гладких проблемы жителей городка «Восточный» в Бикинском районе взяла на контроль военная прокуратура, виновные будут привлечены к ответственности.

В апреле 2021 года жители направили обращение Борису Гладких с просьбой о помощи. Военные жаловались на ужасное состояние жилищно-коммунальной структуры: открытые канализационные люки, отвратительное состояние дорог, проблемы с проводкой, электрическими щитками.

Но это не единственное, что беспокоит местных жителей. На котельную, может пройти любой желающий – ее ограждает полуразрушенный забор. А об обеспечении противопожарной безопасности газораспределительного участка давно позабыли.

После обращения депутата с требованием исправить нарушения из военной прокуратуры Восточного военного округа последовал ответ.

Там сообщили, что на рассмотрении следующие вопросы: вынесение представления об устранении нарушений закона, требование обеспечить здание котельной инженерно-техническими средствами охраны, приведение в соответствие с Правилами противопожарного режима территорию, прилегающую к газораспределительной установке, а также обеспечение надлежащее содержание жилищного фонда. А также на рассмотрении вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях.

По вопросам содержания многоквартирных домов обращение направлено прокурору Хабаровского края.



