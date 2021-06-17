Ветеранами труда стали 90 жителей Хабаровского края

90 жителей края стали ветеранами труда 15 июня. С начала года соответствующие удостоверения получили 758 граждан региона. Как напомнили в министерстве социальной защиты населения, условия присвоения звания «Ветеран труда» определены как в федеральном, так и в краевом законодательстве. В их числе наличие у гражданина государственной награды – ордена, медали, либо почётного звания СССР или Российской Федерации. Также учитываются Почетные грамоты, Благодарности от имени Президента РФ, ведомственные знаки отличия за заслуги в труде или службе. Ещё одним условием является наличие страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин, выслуги не менее 20 лет в календарном исчислении – для военнослужащих.

Накануне в министерстве почётное звание «Ветеран труда» было присвоено 90 жителям края, в том числе Татьяне Петровне Бритвич.

– Мой трудовой путь в сфере министерства обороны Российской Федерации составляет более 30 лет. Я не раз получала благодарности и грамоты от имени войсковых частей, в которых трудилась. А в 2019 году за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, продолжительную и безупречную работу была удостоена медали «За трудовую доблесть», – рассказала Татьяна Бритвич.

Почётные труженики имеют право на предоставление различных льгот, облегчающих не только повседневную жизнь, но и материальное положение. Так, например, для ветеранов труда за счет средств краевого бюджета предусмотрены ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплаты за пользование домашним телефоном и радио в размере 50%, ежемесячная денежная выплата и другие.

Для присвоения звания «Ветеран труда» гражданину необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в филиал МФЦ или подать заявление через Портал государственных и муниципальных услуг края, предоставив необходимый пакет документов. В среднем время рассмотрения заявления и оказании услуги занимает один месяц.

Отметим, что в крае гражданам, имеющим трудовой стаж свыше 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, по достижении ими возраста 70 лет предоставляются меры социальной поддержки, аналогичные мерам, предусмотренным для ветеранов труда.



