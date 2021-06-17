Хабаровская команда «Юнарминау» победила на играх Юнармейской Лиги КВН

Первая на Дальнем Востоке окружная игра Всероссийской Юнармейской Лиги КВН прошла в Хабаровске. За путевку в финал, который состоится этой осенью в Москве, на сцене Городского Дворца культуры боролись самые веселые и яркие участники движения «Юнармия» из нескольких дальневосточных регионов. Победу одержали хабаровчане из команды «Юнарминау».

– Юнармейский КВН – уникальное событие в детско-юношеском военно-патриотическом движении, где ребята проявляют себя творчески, а также учатся работать в команде. Для Дальневосточного федерального округа это первая окружная игра, и именно Хабаровский край стал первой и единственной площадкой для ее проведения, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Для того чтобы попасть на окружную игру, участникам пришлось пройти жесткий отбор. Полуфиналистов определяла редакторская группа, отсмотревшая десятки «Приветствий» из разных уголков страны. Только самые веселые и находчивые смогли получить приглашение в Хабаровск. Среди них команды из Забайкалья, Приморья, Еврейской автономной области и Хабаровского края. На конкурсе КВНщики показали свои лучшие «Приветствия» и «Домашние задания».

– На сегодняшний день Юнармейский КВН – это одна из самых успешных Лиг КВН, которые действуют в рамках вооруженных сил страны. В финале на сцене Центрального академического театра Российской Армии наша команда поборется еще с шестью претендентами. Желаем ребятам удачи и хорошей игры, – отметил начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хабаровского края Николай Рожков.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента страны Владимира Путина. Сейчас в его рядах более 8 тысяч участников из Хабаровского края и более 800 тысяч со всей России. Основной задачей движения является патриотическое