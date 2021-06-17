Хабаровский эксперт: люди по-прежнему доверяют газетам

Главный редактор газеты «Молодой дальневосточник», член Российского союза журналистов и эксперт по медиа и СМИ Владимир Чернышов считает, что позиции хабаровских газет, в сравнении с интернет-СМИ, до сих пор остаются довольно сильными. Люди по-прежнему доверяют печатным СМИ.

«Площадка традиционных медиа не будет забыта еще много лет, - рассказал Чернышов в эфире радио «Комсомольская правда». - Мы никуда не денемся от влияния районных газет Тугуро-Чумиканского, Охотского, Солнечного и других районов края».

Также эксперт затронул и грядущие выборы. Владимир Чернышов готов принять в них участие от партии «Новые люди». В его планах формировать программы и стратегии этой новой политической организации.

«Сейчас медиа как всей страны, так и Хабаровского края находятся в ожидании широчайшей выборной кампании, - констатировал главред «Молодого дальневосточника». - Это уникальная возможность для расширения информационного влияния, ведь в этом году край выбирает нового губернатора».

Чернышов от лица всего медиасообщества региона поздравил генерального директора «Комсомольской правды» и коренного жителя Хабаровска Владимира Сунгоркина с днем рождения.

«Я думаю, все медиасообщество региона присоединяется к поздравлениям, потому как он стал своеобразным столпом и легендой отечественной журналистики, а также мощнейшим в стране медиаменеджером», - озвучил Владимир Чернышов.