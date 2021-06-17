В Хабаровске открылась выставка очень лиричного художника

Пейзажи и натюрморты Лауры Сабитовой не оставляют равнодушными

«Откуда такой талант»! Эти слова принадлежат простой посетительнице художественной выставки, что не так давно открылась в бывшем Доме ветеранов на улице Пушкина, в самом центре Хабаровска. Сейчас в этом месте располагается Центр по работе с населением Центрального района города, и организация выставки – во многом его заслуга.

Вот только посетителей в зале не так много, как нам и, вероятно, авторам работ хотелось бы. Подавляющее большинство произведений в экспозиции принадлежит наиболее заметной участнице художественного клуба «Родник» Лауре Васильевне Сабитовой. Ее пейзажи и натюрморты, немного портретов не оставляют равнодушными. Неоспоримое доказательство тому – большое количество благодарственных записей в книге отзывов. А мне лично хотелось бы поблагодарить Лауру Васильевну за приятный, обстоятельный разговор – о творчестве, о жизни, которая неразрывно с живописью связана.

Лаура Сабитова

Опытнейшей художнице Лауре Сабитовой есть что вспомнить. В конце пятидесятых годов прошлого века она закончила Биробиджанское художественное училище. И сегодня она – человек столь же открытый для людей, столь же искренний, понятный людям, как и открывшиеся нам ее картины. Безупречная техника и высокий профессионализм ее работ неудивительны – после окончания училища Лаура поступила на весьма престижный в то время худграф Хабаровского государственного педагогического института. И пусть большую часть своей взрослой жизни проработала преподавателем инженерной графики в Хабаровском техникуме связи, но всегда видела и осмысливала мир как художник.

«Смотрю на мир влюбленными глазами» - такой полуофициальный слоган выбрала для своей сегодняшней выставки Лаура Сабитова. И правильность такого творческого кредо становится очевидна с самого первого взгляда на ее акварельные пейзажи. Ну разве такая непритязательная по сюжету картина, как «Домик у дороги» не покорит любого своим изумительным лиризмом, неподражаемой мягкостью красок, тонкой цветовой гаммой? Признаюсь, при первом взгляде на такой в общем-то заурядный сельский домик мне захотелось увидеть его в реальности.

Весьма интересен достаточно традиционный по жанру, но нестандартный по технике исполнения и своей цветовой тональности озерно-лесной пейзаж «Ноктюрн». Подлинную реальность мы видим перед собой или условную – всего лишь детали. Нас более всего интересует «идейный стержень» всех пейзажей Лауры Сабитовой – исключительный лиризм и тонкость формы и содержания. Ее картины не загадочны и даже не многоплановы, но они заставляют любого посетителя выставки восхититься увиденной красотой. Так, картина «Любимый уголок» вполне способна убедить нас в том, что перед нами и впрямь наше - не самой художницы! - любимое место.

И если трагический по своим последствиям паводок 2013 года побудил художницу написать опять-таки очень мягкий по тональности пейзаж «Большая вода», то никакого искажения реальности мы в нем не видим. И знаете, мы готовы принять всерьез название весьма обаятельного натюрморта «Веселые грибочки», ведь грибочки на картине действительно выглядят как-то весело. Мне же больше всего понравились «Вербы в синей вазе» и «Протока Тауди», о которой прежде ничего не слышал, но теперь очень хочу на нее взглянуть. Сама же Лаура Васильевна убеждала нас как-нибудь взглянуть и на творения ее коллег из клуба «Родник», в первую очередь – Оксаны Майбороды. Что ж, она умеет убеждать, и, видимо, это не последний мой рассказ о хабаровских художницах.

Михаил Корчмарев