За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом

90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 62 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 11

Комсомольск - 27

Амурский район - 1

Вяземский район - 5

Охотский район - 12

Лазо район - 21

Совгаванский район - 2

Бикинский район - 1

Верхнебурейнский район - 7

Нанайский район - 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 166. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 133 783 жителя края, полностью завершили вакцинацию 106 923 человека.

Всего на лечении находится 1859 человек. В том числе 667 стационарно, 1192 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 645 случаев Covid-19. 51 341 человек выздоровел.



