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За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом
90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 62 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 11
Комсомольск - 27
Амурский район - 1
Вяземский район - 5
Охотский район - 12
Лазо район - 21
Совгаванский район - 2
Бикинский район - 1
Верхнебурейнский район - 7
Нанайский район - 3
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 166. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 133 783 жителя края, полностью завершили вакцинацию 106 923 человека.
Всего на лечении находится 1859 человек. В том числе 667 стационарно, 1192 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 645 случаев Covid-19. 51 341 человек выздоровел.