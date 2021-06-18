Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В ходе онлайн-встречи руководитель Хабаровского края рассказал главе государства о мерах по стабилизации экономики, реализации социальных программ, ремонте дорог, выравниванию тарифов на тепло и электроэнергию в северных районах, а также решении проблемы обманутых дольщиков и расселения аварийного жилья. Кроме того, врио губернатора попросил президента оказать региону дополнительную финансовую поддержку на благоустройство краевого центра и создания необходимой инфраструктуры для развития Большого Уссурийского острова.

Также Дегтярёв попросил оказать содействие и поддержку со стороны федерального бюджета в вопросе строительства Центра протонно-лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. После завершения его строительства Хабаровский край станет единственным регионом на Дальнем Востоке, где будет расположен подобный объект. Количество потенциальных пациентов ЦПЛТ только среди жителей Дальнего Востока превышает 34 тысячи человек.

В завершении встречи, В. Путин отметил заслуги М. Дегтярёва на посту главы региона, а также пожелал удачи на выборах.

«Знаю, что у Вас впереди ещё и предвыборная кампания, которой Вы ещё напрямую, что называется, не занимались, но думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам, а Вы напрямую сегодня имеете к этому отношение. И исхожу из того, что Вы прямо результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам. И хочу пожелать Вам успехов» - отметил президент РФ.





Стенограмма встречи: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65875.



