Свечи памяти зажгут 22 июня в Хабаровском крае

22 июня, в День памяти и скорби, Хабаровский край вновь присоединится к Всероссийской акции «Свеча памяти». В этот день в честь павших героев в регионе зажгутся тысячи свечей и будут созданы памятные инсталляции. Поучаствовать в акции и почтить память соотечественников, которые стали жертвами Великой Отечественной войны, жители края могут также онлайн.

– В Хабаровске свечи памяти традиционно зажгутся вечером 22 июня. Акция начнется в 21:00 на площади Славы. Присоединиться к ней мы приглашаем всех желающих. Свечи можно принести с собой или взять у организаторов мероприятия, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

В этом году акция также пройдет в онлайн формате. С 15 по 22 июня зажечь виртуальные свечи в знак памяти о страшных днях и подвигах героев можно на сайте деньпамяти.рф. При этом сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств благотворительный фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.





В канун Дня памяти и скорби в регионе пройдет еще одна акция. В ночь с 21-го на 22 июня активисты Всероссийского движения «Волонтеры Победы» создадут «Огненную картину войны», посвященную событиям 1941–1945 годов. На площади Славы добровольцы выложат из свечей изображение бомбардировщика Ил-4.

– В конце 1941 года на средства хабаровских комсомольцев была построена эскадрилья дальних бомбардировщиков Ил-4 «Хабаровский комсомол». На одной из таких машин летал комсомольский экипаж Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Гросула, который совершил 70 боевых вылетов. Поэтому для инсталляции мы выбрали именно этот самолет, в память о дальневосточниках, павших в боях Великой Отечественной войны, – поделилась Анастасия Брага, руководитель Хабаровского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Отметим, огненные инсталляции появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести станы. Картины объединит общий лозунг – «Помним». Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» проводятся при поддержке Минпросвещения России, Росмолодежи, Роспатриотцентра, Российского движения школьников, главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края, Краевого центра молодежных инициатив и управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.

Напомним, завершит цикл памятных мероприятий 22 июня Всероссийская патриотическая акции «Лучи Победы» (#лучипобеды). В память о погибших на полях сражений вечернее небо над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре осветят лучами прожекторов, похожих на те, что использовались при налетах немецкой авиации. Для этого в краевой столице выбраны сразу три площадки: площадь «Город воинской славы», центральная набережная адмирала Г.И. Невельского и территория рядом с цирком «Крокус» на пересечении улиц Павла Мороза и Индустриальной. В Комсомольске-на-Амуре «Лучи Победы» направят в небо в районе площади перед Драматическим театром.



