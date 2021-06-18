Главред «Молодого дальневосточника XXI век» прокомментировал встречу Путина и Байдена

«Встреча лидеров России и США стала безусловно ключевым событием на международной арене этого года. Очевидно, что Владимир Путин последовательно отстаивает позиции Российской Федерации даже в условиях внешнего давления»

Главный редактор «Молодого дальневосточника 21 век», член Российского союза журналистов и эксперт по медиа и СМИ Владимир Чернышов прокомментировал главное политическое событие недели - первую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«К двум самым значимым событиям встречи можно отнести готовность американцев продолжать деятельность, направленную на сокращение стратегических вооружений. Необходимость этого обсуждается уже давно. И, конечно, особую значимость имеет то, что лидеры договорились о восстановлении дипломатических отношений. Мы помним, что весной этого года послы США и России были отозваны домой для консультаций.

На встрече были затронуты и события, связанные с повесткой внутриполитической. В частности - обмен заключенными. Фамилия Навального хоть, видимо, и предполагалась, но не называлась. Стоит отметить, что позже пресс-секретарь президента отметил, что выдача Навального США возможна только в том случае, если они признают его своим гражданином либо сотрудником своих спецслужб.

Примечательно, что, наконец-то, снят вопрос о том, что Байден назвал Владимира Путина «убийцей» - лидеры проговорили с глазу на глаз более двух часов.

Анализируя итоги встречи, я бы не торопился делать выводы о том, что тенденция противостояния между нашими двумя странами сломлена. Но, возможно, в итоге все это может вылиться в нормализацию отношений» - подытожил Владимир Чернышев.

Напомним, что саммит Путина и Байдена продлился в общей сложности более четырех с половиной часов. Лидеры двух стран встретились на вилле La Grange в Женеве. Встреча была разделан на две части, одна из которых прошла в узком составе с участием главы государств, министра иностранных дел России Сергеев Лавровым и американским госсекретарем Энтони Блинкенем, а вторая - в расширенном.



