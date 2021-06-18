Зачем мэрия Хабаровска облагораживает пустынные места?

В зеленой зоне, что волею судеб оказалась между двумя насыщенными автомобильными магистралями по улице Тихоокеанской и улице Руднева и трамвайными путями, все иначе. Речь о сквере в районе остановки «Победа» в том же Краснофлотском районе. В этом месте издавна существовал кусочек окультуренного леса, через который жители ходили на остановку. И тут в начале XXI века у кого-то где-то засвербило. Решили облагородить: добавить асфальтовые дорожки, площадки для отдыха, места для посиделок - из камня и бетона. Результат виден - асфальт потрескался, дорожки заросли, на площадках изредка, втихую выпивают местные. Иных персонажей там нет, благо на базе КАФ всегда было много иных, более приятных мест.

Но провальный опыт прошлых попыток возведения никому не нужных «зеленых скверов с частичным благоустройством» в Краснофлотском районе не пошел впрок. В конце весны, с 1 мая 2021 года в районе 10-й городской больницы началось новое дело - сквер по улице Тихоокеанской - улице Руднева - переулку Ульчскому. Завершить собираются 1 октября. Благоустройство территории, формирование новых пешеходных связей с учетом старых путей, устройство цветников и газонов, качелей для взрослых (!), установка малых архитектурных форм - скамеек, навесов, урн, фонарей. Одним словом, большое дело, есть где развернуться.

Но есть опасение, что в конечном счете место окажется не нужным местным жителям, за исключением редких прохожих. Что в одну, что в другую сторону до ближайших многоэтажных домов – по полкилометра. И каждый из микрорайонов имеет свои зеленые зоны, придомовые детские и спортивные площадки. А если перемахнуть через трамвайные пути и улицу Тихоокеанскую, то начинается дикий парк. И у 10-й больницы есть свой зеленый уголок - большой и даже частично ухоженный парк.

Остатки сквера с видом на автозаправку

Кому это надо?

Вот я и спрашиваю: для кого и зачем осваиваются деньги на возведение нового сквера? Хотите сделать доброе дело, посоветуйтесь с жителями. Да чего там, я влет назову ближайшую точку приложения сил: сквер «Самбо-90», что от начавшегося строительства в нескольких сотнях метров. Это очень большой район с зеленой зоной, по которому проходит дорога от ближайшей остановки.

Для благоустройства жители просят немного: «…выполнить ремонт существующего пешеходного тротуара, восстановить разрушенный бордюрный камень. Установить малые архитектурные формы (скамейки, урны, теневые навесы). Выполнить подрезку существующих деревьев. Рассмотреть возможность зонирования территории сквера с учетом определения мест отдыха и занятия спортом для разных возрастных категорий». Часть этого сквера уже смогли довести до ума. Увы, на всю площадь сил и средств у жителей не хватает.

В этом году в Краснофлотском районе по программе «Формирование комфортной городской среды» будет возведен сквер у 10-й больницы. И тут бы городским чиновникам прислушаться к народному мнению, как это случилось с желанием людей реставрировать площадь имени Блюхера. На это дело в следующем году федералы выделяют 70 миллионов рублей. Я понимаю, что финансирование на дела благоустройства идет по совершенно разным статьям. Но, может, не стоит ждать федеральных денег годами, а реально использовать имеющиеся в бюджете города суммы?

Сквер "Самбо-90" по улице Тихоокеанской

Думается, реконструкция сквера «Самбо-90» может отодвигаться на весьма неопределенное время. Но подобная ситуация, на мой взгляд, нерационального использования городского бюджета на благоустройство - не только в Краснофлотском районе. В других районах города не лучше. Так, может, хватит страдать чиновничьим ражем, а начать заниматься тем, что потребно людям? Чтобы потом деяния вызвали позитивное восприятие среди горожан, а не тихие, но злые слова.

Андрей Дунаевский

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