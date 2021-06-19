За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом

98 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 78 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 79

Комсомольск - 6

Имени Лазо район - 5

Бикинский район - 3

Верхнебуреинский район - 1

Вяземский район - 1

Охотский район - 3

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 690. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 135 432 жителя края, полностью завершили вакцинацию 108 451 человека.

Всего на лечении находится 1876 человек. В том числе 690 стационарно, 1186 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 743 случая Covid-19. 51 419 человек выздоровело.



