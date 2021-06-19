Выпускники Хабаровского края сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Очередные государственные экзамены сдали накануне выпускники школ Хабаровского края. ЕГЭ по биологии написали 1166 человек. Еще 853 выбрали иностранные языки. Письменную работу по английскому выполнили 847 школьников, по китайскому – пять, и один человек сдавал французский язык.

– Мы уже прошли большую часть основного периода ЕГЭ. Осталось всего два экзамена. Они состоятся на следующей неделе. 21-го и 22 июня выпускники продемонстрируют навыки устной речи на ЕГЭ по иностранным языкам, а 24-го и 25 июня напишут последний экзамен – информатику и ИКТ. При этом впервые сдавать его будут на компьютерах, а не на бланках, как это было раньше, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Для ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в регионе было организовано 54 пункта проведения экзаменов. Ранее они успешно прошли контроль технической готовности. Также были обеспечены все требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Результаты по биологии станут известны не позднее 5 июля, письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 7 июля. Апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней после официального ознакомления. Для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен в основной период, предусмотрены дополнительные сроки сдачи с 12-го по 17 июля.



