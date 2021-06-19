Праздничные мероприятия ко Дню медика проходят в Хабаровском крае

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 20 июня, в Хабаровском крае проходят праздничные мероприятия. Сегодня в торжественной обстановке за профессиональный труд и самоотдачу поблагодарили и наградили лучших представителей отрасли в Николаевском и Ванинском районах.

Глава района Анатолий Леонов поздравил работников здравоохранения: "Дорогие наши медицинские работники, вы лучшие, вы незаменимые, вы самые надежные! Благодаря вашему труду мы победили одну волну коронавируса, и сейчас уже длительное время у нас нет случаев этой инфекции. За это нужно вас благодарить в первую очередь вас!"

Глава вручил благодарственное письмо от врио губернатора Хабаровского края Ларисе Гриньковой, проработавшей медицинской сестрой инфекционного отделения центральной районной больницы более 45 лет.

Праздничный концерт для медицинских работников Николаевского района подготовили творческие коллективы Дома культуры.

Прием главы Ванинского района стал поводом еще раз отметить труд врачей, фельдшеров, медсестер по сохранению здоровья населения. Александр Наумов добавил, что каждый из тысячи медиков, работающих в больницах, ФАПах, лабораториях Ванинского района, проявил свои лучшие профессиональные и человеческие качества во время пандемии коронавируса.



