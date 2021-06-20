Птицы помогают хабаровским дачникам

Маленькое, аккуратное гнездышко я обнаружила, очищая стены дачного сортира от зимней пыли. Мне оно показалось пустым. Убирать не стала: во-первых, надо и ребятишкам показать, а, во-вторых, вдруг там все же живет кто-нибудь.

Доказательства, что гнездо жилое, получили вскоре. Писк и стремительный бег отправившейся было по своим делам гостьи немало насмешили. Птичка выпорхнула прямо над ее головой, превратившись в «страшную летучую мышь». И пока хозяйка жилища отсутствовала, сын дотянулся видоискателем камеры до его интерьера.

Внутри гнезда лежали три вылупившихся птенчика, голеньких, как куры на витрине, и одно яичко, бежевое, в коричневую крапинку. Чьи? Орнитологи из нас те еще: только голубей от воробьев и отличаем.

Спустя время познакомились и с самой птичкой. Она перестала пугаться, но продолжала следить за нашими передвижениями по территории: а мало ли. Мы вели себя прилично: старались лишний раз не беспокоить, гоняли от сортира соседского Барсика, наблюдали за ростом малышей. Гугл подсказал: этим летом в нашем «роддоме» обосновались зарянки, или малиновки. Правда, в результате на 100 процентов не уверены, может, и какая другая насекомоядная птичка к нам прилетела.

Хорошо это или плохо? Вот, к примеру, позапрошлым летом на участке плодились прожорливые бурундуки. От соседских вишен они оставляли на земле одни шкурки (из наших объедали почему-то лишь одно деревце). Ну а птички что, кроме ирги, склюют?

Птицы, известно, спасают сады и огороды от множества вредителей. Ради этой помощи их и привлекают на дачные участки. Зарянка питается мелкими гусеницами, жуками, на листьях собирает тлю, слизней и других листоедов, под опавшей листвой находит многоножек.

Вегетарианцами малиновки становятся к концу лета. Но заплатить им за работу плодами боярышника, шиповника, яблоньки-китайки или рябины, наверное, никто не откажется.

Какие еще пернатые могут стать нашими помощниками? Воробьи борются с тлей, яблоневым цветоедом, гусеницами. Осенью могут поклевать ягоды и фрукты, могут оторвать лепестки у декоративных цветов.

Синицы поедают гусениц, яблоневых плодожорок, червей. Активно сотрудничают с другими птицами – могут вытаскивать насекомых из ходов, продолбленных дятлами. Культурным растениям не вредят, но плохо охотятся на тлю. Ласточки уничтожают летающих насекомых. Дятлы - гусениц и короедов.

Существует несколько способов привлечения птиц на участок. Все они сводятся к тому, чтобы создать для пернатых подходящие условия – место для гнезда, воду, защиту от хищников.

Воробьи и синицы зимуют вместе с нами, и в холода им пригодятся установленные с осени кормушки или оставленная часть урожая.

Самый важный из способов привлечения птиц – вода. Они много пьют и любят купаться. Металлическая купальня с чистой водой и бортиками очень понравится подыскивающим жилье. К сожалению, каждую осень, сливая воду из глубокого накопителя, мы находим и один-два маленьких скелетика. Увы, о безопасности на воде стоит задумываться всем.

Чтобы птицы смогли выводить потомство, необходимы места для гнезд. Воробьям и синицам подойдет любое небольшое укрытие: трубы, щели в домах, чердаки, края крыш.

Перья, шерсть, крупные листья и лепестки цветов, мелкие веточки – все будет использовано как строительный материал. Чтобы не пострадали растения в саду, можно разбросать кусочки ткани, птичьи перья, клочки меха. Птицы будут с удовольствием собирать их.

Живая изгородь из колючих кустов шиповника или боярышника поможет не только привлечь птиц, но и преградить путь нежеланным гостям, сработает и как укрытие, и как столовая. Но не беритесь за стрижку, когда потомство уже вылетело из гнезда или родители еще не приступали к его выведению.

А когда птицы покушаются на драгоценный урожай, деревья украшают разными отпугивателями. Это могут быть блестящие, шуршащие предметы: елочная мишура, старые CD, детские вертушки и даже яркие глаза – рисунки с черными, белыми, желтыми, оранжевыми концентрическими кругами.

Ирина Северцева