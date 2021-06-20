Как легендарного хабаровского тренера пытались отодвинуть на второй план

«Помощником буду только у Лобановского». Так заявил Владимир Сусин, когда в тренерском штабе хабаровского СКА его попытались отодвинуть на второй план.

Любители футбола со стажем, думается, не забыли этого остро нападающего хабаровских армейцев первой половины 1980-х годов. Помнят его и на тренерском мостике клуба. 11 июня Владимиру Сусину исполнилось 65 лет, что и послужило поводом для этого материала.

Из Москвы – в Хабаровск

Свою футбольную карьеру он начал далеко от Хабаровска – в городе Муроме Владимирской области. Потом был замечен в Калуге, Смоленске и даже в московском «Локомотиве», который тогда выступал в высшей лиге чемпионата СССР.

Кстати, в элитный дивизион Сусина одновременно звали сразу два столичных клуба – «Торпедо» и «Локомотив». Кому отдать предпочтение? Мнения советчиков разделились: одни предлагали отправиться в «Локо», в основном составе которого, дескать, легче закрепиться (не случайно тогда железнодорожников называли «пятым колесом» в телеге московского футбола), другие, напротив, предлагали испытать силы в более популярной в ту пору команде автозаводцев.

Молодой форвард предпочел первый вариант. И вовсе не потому, что ему недостает честолюбия, которого, как и самолюбия, у Сусина как раз в избытке. Тогдашнее же свое решение Владимир позже объяснял так: «Хотелось играть, а не просиживать молодые годы на скамейке запасных».

Тот же аргумент стал решающим, когда Сусин не захотел оставаться в Смоленске. Туда он попал благодаря армейской службе. Тамошняя «Искра» в тот год как раз пробилась в первую лигу и, естественно, решила усилиться. Кроме тех игроков, что вывели смолян в более престижный турнир, «Искра» призвала под свои знамена большую группу опытных футболистов. Так Сусин оказался в Хабаровске.

Дело бы в преддверии сезона-1980. Дальневосточники тоже только что вышли в первую лигу и нуждались в укреплении состава. Тем более что незадолго до этого команду покинул забивной форвард Геннадий Смирнов.

Владимир Сусин

Так что появление молодого форварда, за плечами которого уже имелась школа столичного «Локомотива», было кстати. Между прочим, еще до прихода в СКА Сусин в составе москвичей стал чемпионом Европы среди… железнодорожников, за что получил звание «Мастер спорта».

Команда молодости нашей…

К слову, в Хабаровске Сусину понравилось многое: и сам город, и местные девушки (вскоре он женился), и главное – партнеры по команде. Не случайно болельщики до сих пор с ностальгией вспоминают состав клуба первой половины 1980-х. В кумирах у поклонников армейцев ходили прежде всего доморощенные воспитанники – Геннадий Рютин, Владимир Бычек, Владимир Крымский, Владимир Козлов. Но и Сусин в этой компании не затерялся.

Тем более дебют в СКА у него получился удачным. Впрочем, звездным тот сезон выдался для всей команды, которая совершила настоящую сенсацию. Шутка ли, дебютант первой лиги в итоговой таблице занял шестое место, показав при этом лучший результат среди российских клубов.

Что же касается самого Сусина… Недостаточная физическая подготовка помешала Владимиру полностью раскрыть себя на старте сезона. Но впоследствии он стал одним из самых заметных среди нападающих клуба. Техничный, принимающий нестандартные решения форвард то и дело создавал опасные моменты у чужих ворот.

Свой первый гол за СКА Сусин забил только в одиннадцатом туре в ворота ярославского «Шинника». Зато он оказался победным и, видимо, придал игроку уверенности. Вскоре Владимир уже отметился дублем в матче с «Уралмашем» из Свердловска. И вновь армейцы выиграли. Всего же в том первенстве Сусин забил девять мячей (это был второй результат среди бомбардиров клуба после Рютина).

В сезоне-1981 команда вела борьбу за сохранение места в первой лиге и сумела в итоге удержаться на плаву. Владимир Сусин вновь был заметен на поле, забил семь мячей. Но тут у него подошел конец службы в армии. Форвард отправился в московский «Локомотив», но вскоре оставил столицу, чтобы вернуться туда, где его помнили и любили. Теперь уж навсегда.

Команда хабаровского СКА образца 1983 года (Владимир Сусин второй справа в среднем ряду)

Правда, игровая карьера у Сусина длилась недолго: из большого футбола он ушел в 27 лет. Причина у Владимира была на то веская – сложнейшая травма. Тогда ему удалили оба мениска, причем при операции были задеты кости. Врачи советовали оставить футбол как минимум на год. Но предписанный медиками срок форвард не выдержал: турнирное положение команды было незавидным, ее надо было спасать.

В итоге за армейцев Сусин в общей сложности провел только три сезона: сыграл 130 матчей и забил 22 гола. В дальнейшем, конечно, Владимира еще часто можно было видеть на футбольном поле, но только в городских и ветеранских соревнованиях.

Тренерские университеты

Между тем армейская служба у офицера Сусина продолжалась. Он остался в футболе. Тренировал сборную Дальневосточного военного округа, клубную команду СКА. А в сезоне-1994 попал в тренерский штаб армейской дружины, где Владимир Сергеевич провел когда-то свои лучшие годы в большом футболе. Тогда наставником клуба был Владимир Бычек, а еще два Владимира — Крымский и Сусин являлись его помощниками.

Спустя год Бычек покинул команду, и Владимиру Сусину предложили ее возглавить. Шел 1995 год. Это было тяжелое время для хабаровского футбола. Команда играла во второй лиге и звезд с неба откровенно не хватала.

Предсезонные сборы армейцы проводили дома и в соседнем Приморье, а пополнялись исключительно за счет воспитанников местной ДЮСШ.

Но именно в том первенстве забрезжил свет в конце тоннеля. Был создан профессиональный футбольный клуб СКА (Хабаровск), генеральным директором которого стал Александр Чудин. И хотя итоговый результат – 14-е место из 18 команд – удачным не назовешь, перспективы у подопечных Сусина начали просматриваться.

Видел эти перспективы и сам тренер. Не случайно на заседании попечительского совета клуба он доложил развернутую программу подготовки по всем пунктам, а закончил доклад словами: «Если все это будет выполнено, мы гарантируем на будущий сезон места с первого по пятое». И это после тогдашнего 14-го…

Возникшую паузу прервала реплика одного из членов совета: «С таким составом?», на что Владимир Сергеевич не преминул съязвить: «Состав «Милана», конечно, был бы предпочтительнее, но исходим из того, что есть».

В сезоне-1996 армейцы действительно заметно прибавили в игре. Крепла молодежь, удалось вернуть местных воспитанников (Игоря Протасова, Алексея Поддубского, Игоря Дубину, Александра Труфанова и других), которые одно время вынуждены были играть за пределами Хабаровска. Чуть позже появился уроженец Комсомольска-на-Амуре Константин Прилоус, имевший опыт выступлений в высшей лиге в составе владивостокского «Луча».

В 1996 году армейцы замкнули первую пятерку, а уже в следующем сезоне стали бронзовыми призерами. Команду вновь зауважали. Теперь уже тренировочные сборы в межсезонье клуб проводил не в залах и на заснеженных полях, а в Сочи, Узбекистане, Белоруссии и даже Израиле.

На вторых ролях быть не привык

Исходя из этого, перед сезоном-1998 перед СКА была поставлена конкретная задача – завоевать путевку в первую лигу. Но не вышло. Армейцы в итоге оказались четвертыми, отстав от победителя – красноярского «Металлурга» – на восемь очков. Это был шаг назад.

В январе 1999-го, когда команда вышла из отпуска, Владимир Сусин еще продолжал руководить командой. Однако, как затем выяснилось, руководство клуба за его спиной уже вело переговоры с иногородним специалистом Олегом Смоляниновым, который в итоге и стал главным тренером.

Впрочем, Владимира Сергеевича с его богатым опытом никто из команды выпроваживать не собирался. Но амбициозный тренер наотрез отказался работать в клубе на вторых ролях.

- Помощником я буду только у Валерия Лобановского (знаменитый в ту пору тренер киевского «Динамо». - Прим. авт.), - в сердцах бросил Сусин и покинул команду.

Но без дела Владимир Сергеевич, понятно, не остался. В сезоне-1999 он приехал в Хабаровск в качестве главного тренера «Океана» из Находки. Тот матч приморцы проиграли, зато дома сумели взять у армейцев реванш - 1:0, что послужило поводом для заголовка в одной из газет: «Сусин обыграл Смолянинова».

К слову, в следующем сезоне оба матча между СКА и «Океаном» завершились вничью. А в 2001 году, когда армейцы выходили в первый дивизион, приморцам удалось выиграть в Хабаровске матч на Кубок СССР и сыграть вничью в Находке в рамках внутреннего первенства.

Так что можно себе представить, насколько для Владимира Сусина были принципиальными встречи против своего бывшего клуба. Между прочим, тогда за «Океан» выступало немало экс-футболистов СКА, которые не вписались в модель игры команды Олега Смолянинова.

Когда возрождать большой футбол задумали в Комсомольске-на-Амуре, Сусин с удовольствием откликнулся на предложение местных властей возглавить «Смену». Там у тренера дела тоже шли неплохо.

Позже Сусин создал довольно симпатичную команду «ЛуТЭК-Энергия» (Лучегорск), работал в Уссурийске, затем вернулся в Хабаровск. И почти везде рядом с тренером были игроки, которые выступали при нем в СКА. Кстати, приобщил к футболу Владимир Сергеевич и своего сына Александра. Сусина-младшего нередко можно было видеть в командах, возглавляемых отцом.

…В свои 65 Владимир Сусин продолжает время от времени выходить на поле (футбол, он ведь на всю жизнь), а еще тренирует мальчишек на хабаровском стадионе «Юность». Так что Владимир Сергеевич и сейчас востребован.

Владислав Махов