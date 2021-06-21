Время Ч: Главред «Молодого дальневосточника» будет бороться за пост губернатора

Хабаровское региональное отделение партии «Новые люди» определилось со своими кандидатами на пост губернатора региона и депутата Закдумы по Транспортному одномандатному округу.

Претендовать на кресло главы края будет главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов. За мандат парламентария поборется предприниматель Эльвира Кускова.

Владимир Чернышов немного рассказал о своей предвыборной программе. В ней большое внимание уделяется социальным вопросам, проблемам медицины, ЖКХ, дорог, поддержке малого и среднего бизнеса.

«Я постараюсь сделать так, чтобы в нашем крае хотелось жить!», - сказал главный редактор «МД XXI век».

Также он поведал, почему решил выдвигаться именно от партии «Новые люди». По его мнению, данная политическая организация выгодно отличается от аналогичных наличием поддержки инициативных и прогрессивно думающих людей, новым взглядом на решение многих проблем, отсутствию костной бюрократии.