У хабаровской мэрии не хватает денег на засыпку луж?

Воплощая планов громадье, городская администрация без дела не сидит. Жаль, что усилия по доведению до ума окружающей действительности сплошь и рядом ведут не туда.

На прошлой неделе в дружной компании чиновников и журналистов мы совершали объезд части проблемных мест одного из районов Хабаровска.

Вам там по колено

На мой взгляд, не губернаторское это дело - объезжать с ревизией каждую лужу, пусть и такую большую, как на улице Олега Кошевого, 5, напротив военкомата. Таких ям с водой не меньшего размера и не менее глубоких по Хабаровску - пруд пруди. И одного Михаила Дегтярева на всех точно не хватит.

Да чего там, и градоначальник не сможет охватить личными визитами все проблемные места. Большая часть работы по наведению порядка в городе должна выполняться на низовом уровне. И тут одно из двух - или низы не хотят, или верхи не могут.

Но есть и иная вероятность – мало денег в бюджете города. Где-то 22 миллиона рублей потребуется вложить в ремонт улицы Олега Кошевого. Нет-нет, не в засыпку ямы у военкомата. Миллионы потребуются на восстановление улично-дорожной сети по всей длине - от улицы Оборонной до пересечения с переулком Молдавским. Работы начались 15 мая, их обещают закончить к 30 сентября сего года. Вот тогда и посмотрим, удалось ли восстановить на улице Олега Кошевого ливневую канализацию и все остальное.

Вполне возможно, что стоимость работ вырастет до 30 миллионов, про это мэр обмолвился во время визита к гранд-луже: «Всякий раз, когда мы заходим на дорогу, каждый раз, когда мы начинаем работать, обязательно начинаются непредвиденные расходы».

И тут каждая копеечка пригодится. Ко дню города, в качестве подарка от правительства края, глава региона вручил Сергею Кравчуку сертификат на 35 миллионов рублей. Средства администрация краевого центра сможет потратить на благоустройство.

Это, конечно, капля в море. По словам мэра, бюджет Хабаровска составляет чуть больше 16 миллиардов рублей, но и этой суммы недостаточно, чтобы благоустроить город так, как того хотят его жители. Именно это, как объяснил градоначальник, тормозит процесс приближения краевой столицы к городу, в котором нравится жить.

Начать и кончить

Но главное - начать и не бросить, как это было сделано в Краснофлотском районе. Хорошая была идея - довести до ума сквер у памятника морякам-амурцам. Сделали дорожки, облагородили территорию, поставили лавочки - и народ потянулся к прекрасному. Благо рядом большой микрорайон, дорога к которому проходит через парк.

Все хорошо, но вот уже год не могут (или не хотят?) завершить ремонт сквера. Осталась самая малость - согласно плану сделать освещение аллеи, что идет от автобусной остановки «Памятник морякам-амурцам» сквозь сквер к домам. Траншею выкопали, кабели уложили, бетонные основания для опор освещения отлили. И даже начали монтирование стоек со светодиодными фонарями. Недолго они простояли: через месяц стойки то ли демонтировали, то ли снесли.

Сквер у памятника морякам-амурцам

Я вот так и не понял: сей сквер принят заказчиком к эксплуатации? Указанная в договоре сумма исполнителю уплачена? Или как? Если нет, то почему? Если да, то зачем? Проклятые вопросы российского бытия - «кто виноват, что делать, кого сажать»…

Ладно, пусть и с недоделками, но сквер у памятника морякам-амурцам эксплуатируется с успехом - взрослые, дети и подростки постоянно тусуются с наступлением теплых деньков. Ветерок, солнышко, тенек от деревьев, ровная площадка, удобные скамейки - всем и каждому хорошо.

Андрей Дунаевский

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