Уже 104 случая заболевания коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Хабаровском крае

04 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 72 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 102;

Хабаровский район - 2.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 115. На лечении находится 12 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 136 457 жителей края, полностью завершили вакцинацию 109 203 человека.

Всего на лечении находится 1931 человек. В том числе 718 стационарно, 1213 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 53 952 случая Covid-19. 51 567 человек выздоровело.



