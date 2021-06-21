Кандидат на пост главы Хабаровского края Владимир Чернышов подал документы в избирком

Главный редактор газеты «МД XXI век» Владимир Чернышов подал документы в избирательную комиссию. Его конкурентами на выборах заявлены Михаил Дегтярев (ЛДПР), Петр Перевезенцев (КПРФ), Микаель Багдасарян (партия «Зеленые»), Марина Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Стоит отметить, что главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» молод (39 лет) и действительно коренной дальневосточник (родился в Хабаровске и здесь живет). Еще один интересный факт: Владимир Чернышов является дальним родственником легендарного местного купца Николая Тифонтая.

«У партии «Новые люди» есть особые шансы на выборах, потому что люди устали от той модели управления в регионах, которая сейчас существует, - говорит Владимир Чернышов. – Вспомним, сколько смен власти произошло за последние годы в Хабаровском крае, и какими они сопровождались информационными и общественными «пиками»! Людям нужна стабильность, гарантия того, что жизнь станет лучше, и того, что мы сообща будем решать проблемы».

Напомним, что партия «Новые люди» также определилась со своим кандидатом на пост депутата Закдумы по Транспортному одномандатному округу. За мандат парламентария поборется предприниматель Эльвира Кускова.

Кандидат на пост губернатора Хабаровского края Владимир Чернышов немного рассказал о своей предвыборной программе. В ней большое внимание уделяется социальным вопросам, проблемам медицины, ЖКХ, дорог, поддержке малого и среднего бизнеса.