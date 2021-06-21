ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 16 выпускников Хабаровского края

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. В Хабаровском крае 16 школьников получили на этом экзамене по 100 баллов. Максимум набрали 11 выпускников из Хабаровска, трое школьников из Комсомольска-на-Амуре и по одному человеку из Вяземского и Верхнебуреинского районов.

– Экзамен по русскому языку был одним из самых массовых, поэтому его сдавали два дня – 3-го и 4 июня. Это позволило обеспечить соблюдение социальной дистанции в аудиториях. Всего этот предмет сдавали 4068 человек. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо было преодолеть минимальный порог в 24 балла, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Подведены итоги ЕГЭ и по математике профильного уровня. Ознакомиться с результатами участники могут в личных кабинетах на официальном информационном портале ЕГЭ, а также на федеральном портале госуслуг. Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются 22-го и 23 июня 2021 г.





Напомним, помимо русского языка и математики уже подведены итоги экзаменов по химии, географии и литературе – максимальное количество баллов набрали пять человек. Две ученицы хабаровской школы № 80 и выпускница прошлых лет из Комсомольска-на-Амуре получили по 100 баллов на экзамене по литературе, одиннадцатиклассница из хабаровской гимназии № 3 – по химии и выпускник Политехнического лицея им. Героя Советского Союза И.И. Стрельникова – по географии.

Школьники, набравшие по итогам ЕГЭ 95 и более баллов, получат от Правительства края денежную премию имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова.



