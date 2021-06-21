Культурно-массовый праздник «Мы – будущие олимпийцы» проходит в Вяземском

Более ста юных спортсменов Вяземского района собрались на школьном стадионе для участия в физкультурно-массовом празднике "Мы - будущие Олимпийцы". Мероприятие посвящено играм XXXII Олимпиады в Токио, которая стартует 23 июля.

Показательные выступления продемонстрировали воспитанники секций спортивной школы "Юниор" и стадиона "Локомотив". Свои спортивные навыки под музыку показали футболисты, каратисты, легкоатлеты, баскетболисты, представители секций киокусинкай каратэ-до, рукопашного боя, всестилевого каратэ и группа чирлидинга.

Спортивную зарядку для участников праздника провела семья Королевых, в которой мама - обладатель золотого знака ГТО, а дочь - призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

Также на празднике подвели итоги и наградили победителей конкурса видеообращений олимпийцам, ранее объявленного администрацией района. Победу в конкурсе одержал отряд "Светофорчик" из школы поселка Дормидонтовка.

Завершился спортивный олимпийский день соревнованиями по волейболу и мини-футболу.

Напомним, что XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в столице Японии Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоятся на год позже. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечётный год.



