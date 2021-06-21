Новую теплицу для потребностей лесопроизводства открыли в районе имени Полины Осипенко

Лесовоспроизводству в Хабаровском крае добавили новые мощности. На базе Кербинского лесного хозяйства на прошлой неделе в работу запущена еще одна теплица. На площади в 600 квадратных метров в ней будут выращивать более одного миллиона сеянцев в год. Впоследствии молодыми деревьями засадят участки, на которых лес пострадал от пожаров либо болезней.

– Первые две небольшие теплицы на 240 квадратных метров каждая появились у нас еще четыре года назад. Спрос на сеянцы был очень большой. К нам обращались практически из всех районов края. Чтобы обеспечить лесопользователей посадочным материалом, мы построили еще две большие теплицы. Количество желающих взять у нас сеянцы продолжает расти. Поэтому в этом году мы построили еще одну теплицу, причем ускоренными темпами – буквально за полтора месяца, – рассказал исполняющий обязанности руководителя КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» Александр Константинов.

В теплице планируют выращивать сеянцы хвойных пород. Именно эти деревья идеально адаптированы к дальневосточному климату. К примеру, на юге Хабаровского края лучше всего приживаются кедр корейский и лиственница, их высаживают там в первую очередь. Посадочный материал готовят в 17 питомниках, среди которых есть и частные, и краевые. Этой весной всего по региону было высеяно более 10 тонн семян на площади 8,9 га, из которых специалисты получили 13,3 миллионов сеянцев. Из них больше половины – лиственница с закрытой корневой системой.

– Думаю, что нашему региону нужно наращивать потенциал тепличного хозяйства. Опыт специалистов Кербинского лесного хозяйства по выращиванию сеянцев служит тому примером. Его нужно перенимать и другим лесничествам, – отметил председатель краевого комитета лесного хозяйства Вадим Сабуров.

Сейчас на базе краевых учреждениях в регионе уже работают 54 теплицы общей площадью более 2,7 га. Лесовоспроизводство ведется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».



