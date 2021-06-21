Новые меры поддержки многодетных семей предложил президент на Съезде ЕР

Дать возможность многодетных семьям улучшать жилищные условия без уплаты подоходного налога предложил Владимир Путин на XX Съезде партии «Единая Россия». Освобождение от дополнительной финансовой нагрузки позволит при рождении новых детей менять жилье на более просторное, даже если еще не завершен установленный законом пятилетний срок.

Помимо этого, «Единой России» было дано задание подготовить программу кап. ремонтов общеобразовательных учреждений – в первую очередь сельских школ.

Накануне Съезда партия подвела итоги предвыборной компании за пять лет, в том числе в сфере образования. Так с 2016 по всей стране появилось 370 новых школ на 270 тысяч мест. Продолжилась реализация программ «Сельский учитель» и «Сельский автобус», а с 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. В новом учебном году такая мера поддержки распространится также на руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования.

XX Съезд партии «Единая Россия» стал фактическим началом новой избирательной компании. В нее партия входит в обновленном и заметно помолодевшем составе. Теперь среди партийцев большую часть составляют простые жители регионов – лидеры общественного мнения, врачи, учителя, начинающие и действующие бизнесмены, а также активисты молодежных движений.

Также на Съезде стали известны имена шести претендентов на мандат депутата Госдумы от Хабаровского края. По одномандатным округам партию представят экс-депутат краевой Думы Павел Симигин по Комсомольскому округу №70 и действующий депутат Госдумы Борис Гладких по Хабаровскому округу №69.

Еще четыре представителя края вошли в региональную группу №1 под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Это секретарь Хабаровского регионального отделения партии Максим Иванов, депутат Законодательной Думы края Геннадий Мальцев, президент краевой федерации спортивной борьбы Константин Ефимов и член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов.