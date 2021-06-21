Большой Уссурийский остров: что лучше - технопарк или экологическая зона?

Транспортир, чаща, вельможа – слова, которые мы после школьного выпуска используем в нашей речи чуть реже, чем никогда. Криптобиржа, технопарк, IT-кластер – слова-ничто, которые с завидной периодичностью произносят важные дяди, тыкая указкой на карту острова Большой Уссурийский.

Иногда с друзьями выбираемся отдохнуть в этой локации. Представляю: вот застроят наш «атолл» индустриалами всякими. Место силы (где недалеко от леса стоит одинокое дерево на берегу – кто ездил, знает) станет «Кремниевой долиной». Сидит такой хабаровский Илон Маск, инновацию придумывает. Тут кусок кластера хлобысь в реку! Ага, не предусмотрели: берег-то непрочный, осыпается! Несколько пескотрясений – и ушла под воду долина вместе с кремнием, что твоя Атлантида.

А вот здесь, в чистом поле, гордо высится конгресс-холл. Прошел ливень – и все превратилось в болото. Выходят вип-персоны из дверей, надевают вип-галоши и семенят к своим «Лексусам». Мдааа, тоже не предугадали… Придется здание на сваи ставить. («Здесь граду быть!», «Да вы, Петр Алексеевич, синоптик!» - старая кавээновская шутка.)

Посмотрите направо, уважаемые гости! Гордость и краса острова – бизнес-центр. Выполняет ту же функцию, что и бизнес-инкубаторы: показывать высокопоставленным чиновникам стабильно растущую экономику и символизировать победу славного капиталистического уклада над проклятым коммунистическим прошлым. Торжественное открытие проводит три раза в год (по високосным – чуть реже).

Пейзаж Большого Уссурийского острова

Как срубить гешефт?

С середины 2000-х создано как минимум 12 концепций развития Большого Уссурийского острова, гласит «Википедия». Чего только там не планировали! Собственно, все то, о чем написано выше, на полном серьезе рассматривалось на самом высоком уровне.

А я думаю: зачем? Можно придумать иные способы использовать территорию и срубать гешефт. Например, организовать тур «Завидово». Собрать туристов, посадить их в автобусы и везти на границу с Китаем. Там выдать бинокли.

Соседи из Поднебесной, если вы не знаете, на своей части острова построили девятиэтажную пагоду, зоо- и этнографический парки, гостиничный комплекс, разбили ботанический сад, провели мост и железную дорогу, запустили специальные катера…

Наши пилигримы, разглядывая такое богатство в окуляры и оглядываясь на заросшую полынью российскую половину, будут качать головой и завидовать (поэтому и название тура такое).

Или другая идея. «Экспедиция в Преисподнюю». Помните май 2019 года, когда горели острова Дачный, Кабельный, да и Большому Уссурийскому тоже досталось? Тогда многие владельцы огородов лишились своих «фазенд»…

Вот всех желающих и провезти мимо пылающих угодий с сыплющимся с неба на головы пеплом. «В круге первом» - лайт-версия тура. Ну а если хочешь острых ощущений, на тебе в руки пару бутылок воды, становись в огненный круг и суетись, как это делали в позапрошлом году несчастные дачники.

Минутка трезвости

Если отрешиться от фантазий, то, на мой взгляд, лучшее применение ресурсов Большого Уссурийского острова – туристически-экологическое. Летом на выходных яблоку негде упасть, столько желающих ездит туда отдыхать.

Пейзаж Большого Уссурийского острова

Почему бы не построить комфортабельные базы со стандартным набором вроде бани, рыбалки и прогулок на лодках (зимой – на снегоходах)? Места ведь красивые! Вроде и город рядом, добираться недалеко, а все ж природа. Задушенных урбанизацией хабаровчан (да и иностранцев тоже) наверняка привлекли бы такие сиесты.

Или, как вариант, организовать заповедник, где все желающие за деньги могли бы наблюдать за жизнью птиц и зверей в естественной среде обитания. Почему многие стремятся в Венеции да Парижы, когда простое и удивительное рядом? Только надо все правильно сделать. А не как обычно.

Андрей Канев