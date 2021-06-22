За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 102 случая заболевания коронавирусом

102 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 62 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск - 100;

Хабаровский район - 2.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 833 койки. Свободно 95. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 138 368 жителей края, полностью завершили вакцинацию 110 445 человек.

Всего на лечении находится 1969 человек. В том числе 738 стационарно, 1231 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 054 случая Covid-19. 51 629 человек выздоровело.



