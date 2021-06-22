Как заработать на предпринимателях, желающих возрождать сельское хозяйство

Как правило, перед заключением договоров на большие суммы мы стараемся проверять контрагентов: а мало ли? Официальные лица, выступающие от имени государственных структур, доверие вызывают чаще, ведь к ним такое пристальное внимание, что заниматься откровенным беспределом как-то не с руки. Напротив, это тех, кто желает вступить с государственными органами в деловые отношения, проверят едва ли не с лупой. Однако правила имеют исключения.

Возьмем отношения Росимущества и компании-сельхозпроизводителя «Сервис-Агро», что обосновалась в поселке Хор района им. Лазо. В планах компании – снабжать жителей края молочком.

Для этого предприниматели решили взять в аренду большой кусок земли – ну чтоб и коровник, и пастбище, все свое. Выиграли торги, проводимые Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО (проще – Росимуществом) на 5 тысяч гектаров земель сельхозназначения в районе Зоевки. Было это в сентябре 2019 года.

Ну, думали предприниматели, сейчас заключим договор аренды, подпишем передаточный акт и ка-ак начнем.

Когда осмотрели участок, звезды слегка померкли: оказалось, что из 5000 га в сельхозцелях можно использовать только 800, на остальном пространстве – болото, кочки, кусты да деревья. В общем, такие серьезные гидромелиоративные работы нужны, что в полторы сотни миллионов рублей не уложишься. Порядка 400 тысяч за аренду земли в месяц – по сравнению просто мелочь. «Прорвемся», - подумали предприниматели, стойкие, как оловянный солдатик. Они, поди, и не помнили, что какой-то шалун просто кинул бедолагу в бурный ручей.

Едва компания «Сервис-Агро» получила на подписание договорные документы по аренде (на доставку писем в соседний район «Почте России» требуется почти месяц), как из Росимущества в их адрес поступила информация: к участку предъявлены претензии. Более того, определением Центрального районного суда Хабаровска были приняты обеспечительные меры в виде запрета совершения регистрационных действий в отношении земельного участка.

«Сервис-Агро» посчитала экономически нецелесообразным принимать в фактическое пользование земельный участок, находящийся под запретом совершения регистрационных действий.

Иначе считало Росимущество: компании выставили иск почти на 4 миллиона «за незаконное обогащение». Мол, участок арендовали, аренду не платят, нашими деньгами пользуются. Ничего так себе богатство: кусты, болото да парочка других претендентов. К чести судебной власти, нужно сказать: Арбитражный суд Хабаровского края в иске Росимуществу отказал.

Утряслись и другие споры – без малого через год «Сервис-Агро» наконец-то стала законным арендатором пяти тысяч сомнительных для сельского хозяйства гектаров. Как стойкий оловянный солдатик, проглоченный рыбой и снова извлеченный кухаркой на свет божий, компания продолжила идти к намеченной цели.

Стали заниматься мелиорацией, готовили проекты, экспертизы и в один прекрасный момент, когда уже нужно было получать соглашение на ввод системы в эксплуатацию, потребовалось согласование от Росимущества – хозяин как-никак.

«Письмами от 23 марта и 8 апреля и от 9 апреля этого года «Сервис-Агро» неоднократно обращалась в МТУ Росимущества в Хабаровском крае и ЕАО в целях согласования строительства гидромелиоративной осушительной системы согласно разработанному проекту, однако до настоящего времени согласование от МТУ не получено. Врио руководителя Пестова Л.А. сообщила обществу о направлениях поступивших обращений для рассмотрения в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, что расценено обществом как уклонения от разрешения вопроса по существу, волокита, незаинтересованность в улучшении состояния и качества арендуемого имущества, недобросовестное поведение и ненадлежащее исполнение врио руководителя МТУ Пестовой своих должностных обязанностей. Положение о Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО не содержит положений о делегировании данных полномочий Территориальных управлений Федеральному агентству», - высказывает свою позицию генеральный директор ООО «Сервис-Агро» А.Ф. Ободов.

Известно, что не возражает против мелиорации и федеральное управление. Но воз и ныне там.

Почему же в хабаровском Росимуществе делают вид, что ничего не известно и ничего не происходит?

В размышлениях можно дойти до пугающего вывода. Дело в том, что министерство сельского хозяйства возмещает часть затрат по гидромелиоративным работам. Срок подачи документов – сентябрь-октябрь. К этому времени арендаторам нужно закончить оформление всех разрешений и начать строить. У «Сервис-Агро» из-за проволочек остается все меньше времени для обращения за субсидией. Кто в выигрыше? Конечно же, Росимущество. С одной стороны, оно имеет ежегодно «шерсти клок» - ну что такое для госказны пять миллионов в год? - за землю, практически непригодную для использования, с другой – экономит государству (ах, молодца!) десятки миллионов рублей в год, которые могли быть затрачены на мелиорацию. Правда, такое поведение никак не коррелируется с политикой Президента РФ. Значит, причина иная. Предлагайте варианты.

Ирина Северцева