Как в Хабаровском крае экстрасенсы «помогают» полиции

Экстрасенсов для поиска людей в УМВД России по Хабаровскому краю, кстати, больше не используют. Полицейские при розыске пропавших без вести предпочитают помощь обычных людей и волонтеров без паранормальных способностей.

А вот родные и близкие порой обращаются к экстрасенсам. Как рассказал начальник отдела по координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Николай Рябов, сейчас во многих СМИ появляются рекламные объявления всякого рода гадалок, прорицателей и потомственных ворожей, которые не прочь заглянуть в чужой кошелек. И люди, надеясь на чудо, все-таки идут к ним. Иной раз доходит до абсурда: у тех же гадалок спрашивают даже совета, а стоит ли обращаться за помощью в полицию? И за любой ответ платят от 500 рублей и выше.

По словам Рябова, он не припомнит ни одного случая, чтобы по информации, полученной от экстрасенсов, в Хабаровском крае были достигнуты хоть какие-то положительные результаты. Поэтому он считает совершенно правильно, что, скажем, родители трех пропавших подростков из Краснофлотского района Хабаровска пришли в городской отдел полиции №11. Детей оперативно нашли, они оказались живыми и здоровыми.

13-летний парень вдруг почувствовал себя взрослым и ушел из дома. Он обосновался на территории заброшенного магазина. Но что интересно, утром приходил домой, чтобы бросить в почтовый ящик записку матери, в которой сообщал, что с ним все в порядке. 14-летнюю девочку, не выходившую на связь, обнаружили у подруги, у которой она и ночевала. А 16-летнего парня, поссорившегося с родителями из-за плохой учебы, нашли в компании друзей возле школы, куда он явился под утро. Школьник рассказал, что нашел временный приют на даче.

Кстати, в базирующемся в Хабаровске поисково-спасательном отряде волонтеров «Амур-Поиск» тоже больше доверяют реальности, а не «силам Космоса». По словам руководителя ПСО Сергея Савельева, экстрасенсы порой сами предлагают свою помощь. И никто от нее не отказывается. Но получаемая информация часто противоречива, «и на моей памяти не было случая, чтобы она реально помогла».

Cилам Космоса вопреки

Уже которая по счету волна объявлений всевозможных экстрасенсов, прорицателей и потомственных ворожей и гадалок докатилась до Хабаровска. Но это еще полбеды. На девятый день катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске последователи арестованного по обвинению в мошенничестве Григория Грабового, обещавшего матерям Беслана за определенную плату воскресить их детей, устроили пикет в его защиту. «Эта трагедия наверняка бы не произошла, - заявляли они, - будь учитель и наставник на свободе». Согласитесь, еще один страшный повод для спекуляции…

Конечно, нам всем очень хочется верить в чудо. Особенно в случае, если сам прикован к больничной койке или теряешь близких людей… Поэтому могу понять тех, кто ради призрачной надежды на спасение готов, что называется, снять последнюю рубаху. Но никогда не пойму специалистов «от Космоса», которые ради собственного обогащения эту самую последнюю рубаху отбирают. Вместе с надеждой. Хорошо помню горе, постигшее семью известного хабаровского предпринимателя. Глава семьи, отказавшись от серьезной хирургической операции, обратился к умельцам-целителям. Выложив им крупную сумму в долларовом эквиваленте, ожидаемого исцеления так и не получил. Наоборот, вскоре был с почестями похоронен на городском кладбище. И уж на что прагматичные люди служат в органах, но и они как-то попытались получить поддержку от «космических сил».

…Пожилая хабаровчанка прекрасно знала, что нельзя впускать в дом посторонних. Но, потеряв привычную осторожность, открыла дверь. Муж правнучки предупредил, что его знакомый привезет капусту. И тот действительно привез, занес в квартиру. Но через какое-то мгновение вновь прозвенел дверной звонок.

Мужчина сказал, что забыл кое-что. Она и открыла. И сразу была отброшена в сторону от двери ударом ножа. И еще не один раз поднимется и вонзит нож в тело пожилой женщины, готовившейся отметить свое девяностолетие, рука убийцы. Сотрудников следственно-оперативной группы, приехавшей на место преступления, поразила бессмысленность и жестокость этого убийства: на теле женщины было обнаружено около двадцати ножевых ран…

Убийство это напомнило трагическую гибель другой немолодой женщины: уже больше года велся поиск преступников, и конца ему пока не было видно. И были серьезные опасения, что и этому убийству уготована та же участь. Конечно, никаких обещаний и клятв никто не давал, раскрытие преступления - это не шахматная игра, ибо правила здесь существуют для одной только стороны - для тех, кто ищет. В современных условиях розыск преступника, скорее, напоминает поиск иголки в стогу сена, потому что круг подозреваемых может быть сколь угодно широк. Розыск этой самой «иголки» был поручен тогда ведущим оперативникам края С. Лисиенко и С. Коноплеву, а в помощь им даны лучшие силы розыска.

Работа закипела, как всегда бывает в начале розыска, когда есть еще множество версий, пока обширен круг людей, требующих самой тщательной проверки. А знать о том, что могло быть в доме, могли те, кто бывал в квартире убитой, - друзья правнучки и ее мужа, друзья их друзей... Но шло время, все уже становился круг людей, которых можно было бы заподозрить в убийстве, а просвета не было. Розыск заходил в тупик.

Тогда-то и возникла идея прибегнуть к помощи экстрасенса, точнее, к широко рекламировавшей тогда себя Раисе Рык. Вообще-то хабаровским сыщикам до этих пор на экстрасенсов не везло, но повсюду Рык рассказывала, как помогала уголовному розыску Приморья, других городов страны. А вдруг сработает? Поехал к знаменитости Сергей Коноплев. В свойственной ей грубоватой манере Рык, выслушав просьбу о помощи и обстоятельствах преступления, возвестила:

- Вижу лицо зверя в шрамах! Здоровенный мужчина отталкивающей наружности (очевидно, так она вообще представляла убийц). Вижу нож в пятнах крови. Завернутый в тряпку, он лежит в бачке унитаза в квартире направо от входа на первом этаже дома, где было совершено убийство!

Следуя указаниям Космоса, оперативники нагрянули в указанную квартиру, где проживал такой же сотрудник полиции. Он оказал активную помощь в поисках ножа и других предметов из жилья потерпевшей. Конечно же, ничего найдено не было. Увы, в который уже раз, столкнувшись с реальностью, силы Космоса в лице Раисы Рык обманули надежды сыщиков.

Как выяснится позднее, и «криминальные успехи» Рык в Приморье оказались лишь ее собственными фантазиями… И снова потянулись дни кропотливой работы. Теперь уже в поле зрения оказалось самое младшее поколение семейства потерпевшей и их друзья. Тут-то и потянулась ниточка. Выяснилось, что у погибшей бабушки была еще одна правнучка. А у той - близкий знакомый, который как-то своему приятелю похвастался ножом, похожим на тот, которым было совершено убийство… С этого ножа и началось разоблачение преступников. Обыск позволил обнаружить и нож, и похищенное. И другую добычу, взятую из квартиры одноклассницы правнучки…

Нет, лицо убийцы вовсе не было похоже на лицо зверя. Обычное лицо семнадцатилетнего парня. Он считал себя выше не только человеческой морали, но и человеческой жизни. Он и девушку, что любила его, использовал лишь как наводчика, изначально наложив на ее судьбу кровавый отпечаток.

А экстрасенсам и прочим ясновидящим вход в милицию/полицию был закрыт. И раскрываемость преступлений, как ни странно, после этого не понизилась. Силам Космоса вопреки…

Вадим Решетняк