Красные девицы поздравили юных художников в Хабаровске

Детская библиотека им. А. Гайдара совместно с Комитетом администрации по управлению Железнодорожным районом в рамках месячника семейных ценностей провела масштабную акцию «Семейный рисунок» для подрастающего поколения и их родителей. В конкурсе приняло участие более 30 семей из Хабаровского и Приморского края. Все семьи были отмечены Дипломом участника и сладким букетом.

Целый месяц был наполнен креативом: дети рисовали портреты своих семей, а библиотека размещала их в соцсетях и на живой выставке. Конкурс завершился 20 июня праздником, где юные художники смогли отдохнуть после длительного творческого марафона и зарядиться позитивными эмоциями и вдохновением.

В фойе библиотеки участников встретили Красные девицы и Василиса Премудрая. С восторгом маленькие и взрослые гости обнимались и фотографировались с Медвежонком из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Центром всеобщего внимания была выставка из тех самых детских рисунков семей: каждая работа притягивала к себе внимание и выглядела по-особенному. Не обошлось и без конкурсов, игр, викторин и мастер-класса, а любители танцев смогли показать свои навыки и посоревноваться в мастерстве с Василисой и Медвежонком на дискотеке. Сюрпризом для всех стало выступление фокусника-иллюзиониста Тима Аллабяна. Дети и взрослые погрузились в мир магии и волшебства.