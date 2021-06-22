Хабаровские должники могут остаться без колес

На помощь взыскателям пришла новая система «Дорожный пристав»: что это такое?

При помощи аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» энергетики совместно со службой судебных приставов ведут поиск должников среди автовладельцев. Система в онлайн режиме распознает недобросовестных граждан по номеру автомобиля через базу данных Федеральной службы судебных приставов.

В ходе только одного из рейдов в Комсомольске нашли злостного неплательщика. Долг автолюбителя составил 165 тыс. рублей. Его машина была арестована. Чтобы вернуть свое транспортное средство, автовладельцу необходимо в полном объеме погасить имеющийся долг. В противном случае изъятое имущество будет выставлено на торги. До конца месяца подобные проверки пройдут также в Хабаровске, Амурске и Советской Гавани.

- Если потребитель не предпринимает мер по погашению долга, то мы вынуждены обращаться в суд. После вынесения судебных решений должникам может грозить арест имущества, денежных средств на банковском счете, арест и ограничение на совершение регистрационных действий с автомобилем и жилым помещением. Кроме того, судебные приставы вправе запретить недобросовестным клиентам выезд за пределы Российской Федерации, - рассказывает начальник управления правового обеспечения ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края Евгения Колесникова.

В настоящее время в крае заблокировано более 24 тыс. банковских счетов должников, наложено более 40 арестов на имущество. 5 722 жителям региона запрещен выезд за пределы Российской Федерации.

Добавим, в Хабаровском крае продолжаются массовые ограничения подачи электрической энергии и горячего водоснабжения в квартиры и частные дома должников. Более 16 тысяч граждан уже получили уведомление о возможной приостановке подачи электроэнергии в связи с неуплатой. В Комсомольске-на-Амуре в список на ограничения попали 1733 должника.

По вопросам погашения долга можно связаться со специалистами ПАО «ДЭК» по телефону Информационного центра 52-30-00 (для жителей г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского муниципального района), 75-98-00 (для жителей г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района), 6-88-26 (для жителей г. Советская Гавань и Советско-Гаванского района), 2-07-35 (для жителей г. Амурска и Амурского муниципального района). Кроме того, клиенты компании могут обратиться по номеру телефона Контакт-центра ПАО «ДЭК» 8-800-234-77-77 (звонок бесплатный).