В Хабаровском крае разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

В правительстве региона состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 643 случая заболевания COVID-19 против 466 случаев, зафиксированных неделей ранее. Наибольший прирост наблюдался в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, имени Лазо и Охотском муниципальных районах края. В двух поселках Охотского района: Новое Устье и Вострецово продолжает действовать карантин. Число заболевших в районе выросло до 228 человек. В связи с напряженной ситуацией руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева предложила ввести новый комплекс ограничительных мер.

– Торговым центрам мы разошлем наши предписания по соблюдению масочного режима, если требования будут игнорироваться, придется ограничивать их работу через суд и выписывать штрафы. Предлагаю также снизить наполняемость зрительных залов в театрах и кинотеатрах, ограничить проведение массовых мероприятий, – сказала главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.

Оперативный штаб поддержал предложение Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подготовлен документ, который ограничит максимальную наполняемость театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, концертных площадок, в том числе в спортивных аренах до 75% от максимальной загрузки зала. Остальные массовые мероприятия должны проводиться с численностью не более 100 человек. Как отметил зампред краевого Правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, некоторые организаторы концертов уже приняли решение перенести свои выступления в Хабаровске на более поздние сроки. На данный момент эпидобстановка в регионе напряженная. Развернуто 833 койки в 14 больницах, заполнено 88% коечного фонда. Ввиду активного роста заболеваемости, к полному переводу в режим коронавирусного госпиталя готовятся «Городская больница №10» в Хабаровске и «Городская больница №4» в Комсомольске-на-Амуре.

– Необходимо эти мероприятия готовить. Мы видим тенденции в других регионах, что рост идет, и рост идет значительный. Причем коронавирус стал более агрессивным по отношению к молодому трудоспособному населению, – отметил Евгений Никонов.

В Хабаровском крае первым компонентом вакцины на данный момент привито 138576 человек, более 110808 жителей региона полностью завершили вакцинацию. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском районе – 75,6%. Там предложено смягчить масочный режим, сохранив данное требование только для мест массового скопления людей.

– Мы проанализировали данные по вакцинации, наиболее активно у нас прививается старшее поколение. 41% всех привившихся – это люди старше 60 лет, на долю жителей 36–59 лет приходится 43% вакцинированных и только 18% привившихся – молодые люди 18–35 лет. Многие задают вопрос, можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации? Да, можно, но вы перенесете болезнь в легкой форме. В возрастной группе старше 60 лет заболеваемость COVID-19 после вакцинации составила 0,52%, в категории 36–59 лет – 0,3% и среди молодого населения 18–35 лет доля заболевших 0,2%, – сказала на заседании штаба главный инфекционист Минздрава РФ по ДФО Анна Кузнецова.

С 23 июня в Хабаровске в СК «Арена Ерофей» начнет работать еще один пункт вакцинации. Все желающие смогут сделать здесь прививку со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00 без предварительной записи.



