Хабаровский край присоединится к патриотической акции "Лучи Победы"

Вечером в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны небо над Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и поселком Ванино осветят лучами прожекторов, похожих на те, что использовались при налетах немецкой авиации. Для этого в краевой столице будут задействованы две площадки, откуда в небо направят лучи, еще по одной - в Комсомольске-на-Амуре и поселке Ванино.

Так, в Хабаровске акция начнется в 21.30 на площади "Город воинской славы" возле Успенского собора. Еще одну группу прожекторов разместят рядом с цирком "Крокус" на пересечении улиц Павла Мороза и Индустриальной, их включат в 22.00. В итоге сразу с двух точек небо над городом озарят лучи, символизирующие Победу и напоминающие о всех тех, кто пожертвовал своими жизнями.

В Комсомольске-на-Амуре "Лучи Победы" можно будет увидеть в 23.00 в районе площади перед Драматическим театром. Для этого специально выставят машины с зенитными прожекторами. Театр также подготовит к акции видеопрезентацию. В то время как небо над городом будут освещать лучи, под речь диктора о начале войны горожанам покажут сюжет о героях войны.

В поселке Ванино прожекторы установят на кораблях в морской акватории. Акция начнется в 22.00, а посмотреть ее можно будет с площадки по адресу ул. Железнодорожная, 70.

Напомним, что акция "Лучи Победы" впервые появилась в городе-герое Севастополе. В марте этого года Президент РФ Владимир Путин предложил распространить ее по всей стране. В этот раз к ней присоединится сразу 58 городов-героев и городов, которым присвоено звание "Город воинской славы".