Молодые семьи Хабаровска получат господдержку на улучшение жилищных условий

По результатам приема документов от молодых семей города Хабаровска определен список из 46 получателей государственной поддержки на улучшение жилищных условий. Из краевого бюджета на эти цели выделено почти 90 млн рублей. Как сообщили в краевом минстрое, молодые семьи получат именные свидетельства о праве на социальную выплату с указанием ее размера по выбранному объекту строительства.

– Данный документ семья предоставляет в банк для открытия специального счета и получения кредита (при необходимости) застройщику для заключения договора на жилье. В этом году общий объем финансирования в рамках программы по итогам голосования на портале golos27.ru распределен среди жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского района. С марта по апрель документы на получение господдержки в этих территориях подали 411 семей. Всего на выплаты молодым семьям в краевом бюджете было зарезервировано 167,5 млн рублей, – отметили в краевом минстрое.

За помощью в приобретении жилья могут обращаться семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий до достижения обоими супругами возраста 35 лет (включительно). Средства по сертификату можно использовать на покупку строящегося жилья (квартира или дом), либо готовой квартиры у застройщика. Субсидия на семью из трех человек составляет до 1,6 млн рублей.



