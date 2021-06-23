Хабаровские гимнастки приняли участие в гала-шоу Ирины Винер

Спортсменки края приняли участие в первом общероссийском марафоне Гимнастрады – фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений. За право выступать в нем соревновались более 640 коллективов из 57 субъектов страны, всего около 10 тысяч человек. Представив свой номер в финале фестиваля в Москве, воспитанницы хабаровской школы «Олимпия» вошли в состав лучших и получили право участвовать в гала-представлении во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, соревнования прошли в трех номинациях: общая гимнастика, гимнастические виды спорта и танцевальный «марафон». До финала дошли 115 команд из 46 регионов России. Гимнастки из Хабаровска выступили с номером «Мы русские» и заслужили аплодисменты не только зрительного зала, но и судейской коллегии.

– Я считаю, это отличный результат. Само участие в гала-концерте очень престижно. Отбор прошли чуть больше четверти из 150 номеров сильнейших коллективов страны. Особенно приятно, что нашему номеру аплодировали судьи. Это бывает крайне редко. Наши девочки выступили на пределе своих возможностей и смотрелись очень достойно. Гимнастрада проводилась впервые. Будем работать дальше, совершенствоваться в этом новом направлении, – рассказала директор спортивной школы «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.

В ближайших планах хабаровских спортсменок выезд на Всероссийские соревнования. Они состоятся в Кисловодске с 30 июня по 2 июля.



