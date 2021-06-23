Врачи теплохода «Здоровье» обследовали за месяц более 2 тысяч жителей Хабаровского края

Врачи губернаторского теплохода «Здоровье» за месяц работы осмотрели 2220 жителей региона, из них 752 ребенка, а также провели свыше 3 тысяч исследований. Плавучая поликлиника посетила 24 села в трех районах края: Амурском, Ульчском и имени Полины Осипенко. Сейчас мобильная бригада заканчивает осмотр жителей Ульчского района и с 26 июня отправится в завершающий рейс в Комсомольский район.

В составе мобильной медицинской бригады трудится 19 узких специалистов. Пациенты могут пройти флюорографию, сделать УЗИ, ЭКГ, узнать уровень сахара в крови, гемоглобина и другое. Наибольшее количество посещений – почти по полторы тысячи – у гастроэнтеролога, хирурга, кардиолога.

– В нашей бригаде есть специалисты, имеющие несколько сертификатов по разным профилям оказания медицинской помощи. Например, врач-хирург также имеет сертификат онколога-проктолога. Пациенты, которые приходят к нему на осмотр, получают консультацию еще и по этому профилю. А лор-сурдолог проводит аудиометрию – определяет остроту слуха. При необходимости коррекции слуховой аппарат мы выдаем бесплатно в рамках краевой программы. Таких аппаратов выдали уже 39, – отмечает главный врач территориального клинико-диагностического центра Ольга Панкова.

Она рассказала, что встречаются случаи, когда жители приходят на осмотр и просят выехать на дом к своим родственникам. В таких ситуациях осмотр маломобильных граждан проводится на дому. При выявлении патологий, пациентам выдаются направления на госпитализацию в районные больницы.

Напомним, теплоход «Здоровье» 22 мая из Комсомольска-на-Амуре в девятый раз отправился в рейс для обследования жителей населенных пунктов на нижнем Амуре. Он будет курсировать до середины июля.



