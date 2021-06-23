Меры по снижению стоимости квадратного метра жилья обсудили в Хабаровске

Меры по снижению себестоимости строительства квадратного метра жилья в регионе обсуждали на совещании по развитию жилищного строительства в Хабаровском крае, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– Одной из фундаментальных задач, которая стоит перед Правительством Российской Федерации, является поддержка и увеличение объемов строительства качественного и доступного жилья. Пока Дальний Восток значительно отстает от среднероссийских темпов строительства. Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока предусмотрено увеличение объема жилищного строительства в 1,6 раза. В 2020 году общая площадь введенных жилых помещений на одного человека в ДФО составила 0,31 кв. м. По Хабаровскому краю этот показатель еще в 1,5 раза ниже. По состоянию на 1 июня 2021 года на территории края введено 122 тыс. кв. м. жилья, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Некоторый прогресс есть. При этом в первом квартале 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Хабаровском крае составила 100,7 тыс. рублей. Это не самая высокая цена по Дальнему Востоку, но и не самая низкая – четвертый показатель по округу. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность строительства большего количества жилья и снизить его цену, – отметил Юрий Трутнев.

По статистике, цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья Хабаровского края в I квартале 2020 года составляла 78,2 тыс. рублей (от 59 до 110 тыс. рублей), в I квартале 2021 года – 100,7 тыс. рублей (от 78 до 180 тыс. рублей), рост составил 28,8 %. При снижающемся предложении нового жилья, в 2020 году введены программы льготного кредитования граждан (дальневосточная ипотека – 2% годовых, семейная ипотека – 5%, сельская ипотека – до 3%, ипотечный кредит по льготной процентной ставке – 6,5%), что повысило спрос на новое жилье в крае, и в том числе привело к увеличению стоимости 1 кв. м. жилья. На рост стоимости также повлияло повышение цен на строительные материалы, нехватка и увеличение стоимости рабочей силы в связи с ограничительными мерами.

По данным краевых властей, перед Хабаровским краем стоит задача по увеличению к 2025 году объемов жилищного строительства до 1 млн кв. м. в год. По словам главы региона Михаила Дегтярева, в этом году в крае запланирован ввод жилья в объеме 317 тыс. кв. м., что на 38% больше, чем в 2020 году. За пять месяцев текущего года выдано почти столько же разрешений на строительство, сколько за весь 2019 год, когда было введено проектное финансирование, при этом объем общей жилой площади на 40% больше, чем в 2019 году. На текущий год запланирован ввод 43 многоквартирных домов 28 застройщиками.

Накануне на отдельном совещании были представлены приоритетные проекты в сфере жилищного строительства. В Хабаровске определены перспективные земельные участки, на которых возможно построить до 3,4 млн кв. м. жилья. Так, микрорайон «Ореховая сопка» включает в себя 6 территорий (207 га). На них возможен ввод жилья до 1 млн кв. м. Разработан проект комплексного плана мероприятий по освоению территорий микрорайона, определены шесть застройщиков.

По поручению Президента РФ Владимира Путина Минвостокразвития России подготовило пакет предложений, направленных на увеличение объема строительства жилья в субъектах ДФО. Как пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, предложения направлены на снижение стоимости жилья, улучшение качества жизни населения, задействование новейших технологий, увеличение объема ввода жилья и предполагают предоставление инвесторам, реализующим проекты комплексного освоения территорий, налоговых льгот и иных преференций, установленных для резидентов территорий опережающего развития.

Концепция «Дальневосточных кварталов» включает в себя десять основных компонентов. Восемь из них могут реализовываться в рамках действующего законодательства. Два потребуют изменений в нормативно-правовой базе.

– Это должна быть не точечная застройка, а комплексная – от 50 тыс. кв. м. Обязательным должно быть планирование дворовых территорий, строительство детских садов, инженерной инфраструктуры. Первые цокольные этажи должны использоваться под объекты малого и среднего бизнеса, культуры и досуга. Обязательное условие – благоустройство кварталов, создание физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок, комфортной среды, – уточнил он.

Минвостокразвития России может выступать «единым окном» для работы с инвесторами по получению исходной документации. Это даст возможность предоставлять земельные участки под комплексную застройку без торгов, по итогам открытых конкурсов. Инвесторам станут доступны налоговые льготы и административные преференции, которые предоставляет режим ТОР. К строительным площадкам будет подводиться инженерная инфраструктура за счет дальневосточной госпрограммы и концессионных механизмов.

– Мы должны сделать так, чтобы цена на жилье снижалась. Мы продумали целый ряд механизмов, которые должны помогать инвесторам строить. Разработали возможность применения преференциальных режимов в строительстве. Это значит, что строители будут платить меньше налогов, что более легким станет процесс получения земельных участков. Это значит, что мы будем иметь возможность помогать с инфраструктурой. Программа «Дальневосточный квартал» получает свою следующую интерпретацию. У строительных организаций снизятся издержки по строительству жилья. Наша задача, чтобы те деньги, которые они сэкономят на налоговых платежах, создании инфраструктуры, пошли не на прибыль компании, а на снижение стоимости квадратного метра. В самое ближайшее время мы этот механизм доработаем, – заметил Юрий Трутнев.

Один из первых проектов в рамках программы «Дальневосточный квартал» запланирован на территории Хабаровска. На земельном участке площадью 83 га планируется построить жилой микрорайон общей площадью 330 тыс. кв. м. Всего в 9 дальневосточных регионах рассматривается 11 площадок под строительство 2,14 млн кв. м. жилья.

АО «ДОМ.РФ» предлагает применить механизм комплексного развития территории в качестве пилотных проектов в отношении земельных участков по пер. Брянскому и ул. Связной в Хабаровске, находящихся в федеральной собственности. Концепции развития территорий в стадии подготовки. Краевыми властями с АО «ДОМ.РФ» проводится работа по созданию арендного жилья на территории края.

Около 1 млн кв. м. жилья возможно построить на земельных участках, предоставленных многодетным семьям. Их фактическое освоение составляет всего 5% – возведено 558 жилых домов (предоставлено более 11 тыс. земельных участков).

Минвостокразвития России разрабатывает программы «Мой дом» для пользователей «дальневосточных гектаров». Программа направлена на поддержку индивидуального жилищного строительства.



