Лидер партии «Новые люди» о выдвижении Владимира Чернышова в кандидаты в губернаторы края

«Новые люди» выдвигают первого кандидата в губернаторы.



- Журналист и общественный деятель Владимир Чернышов станет кандидатом в губернаторы Хабаровского края от партии «Новые люди». В свои 38 лет он директор коммуникационной группы «Медиатехнологии», главный редактор газеты «Молодой дальневосточник» и представитель Российского союза журналистов, - говорит Алексей Нечаев.



«Я концентрируюсь на решениях, способных в целом изменить к лучшему ситуацию в Хабаровском крае. А я знаю проблемы своего региона. Я житель Хабаровского края в четвёртом поколении, здесь родился и вырос мой сын. Сейчас ему 18 лет, он решает, куда поступать учиться. Я хочу, чтобы молодёжь не уезжала из Хабаровского края, а находила своё место здесь. Для этого в регионе должны создаваться рабочие места, новые точки притяжения. Над этим мы и будем работать», — отмечает Владимир Чернышов.



Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что Владимир Чернышов достоин того, чтобы быть губернатором.



«Хабаровский край — это особый регион, где живут вольные люди. Они уже показали всей стране, что к их мнению надо прислушиваться. Региону нужен руководитель, который понимает проблемы своего края. Владимир Чернышов точно знает, как сделать лучше жизнь своего региона. И мы уверены, что жители поддержат нового кандидата в губернаторы», — комментирует Алексей Нечаев.



Владимир уже начал сбор подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.