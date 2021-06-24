Новости
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 119 случаев заболевания коронавирусом
119 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 73 человека. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 97
Охотский район - 18
Комсомольск - 3
Амурский район - 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 967 койки. Свободно 146. На лечении находится 10 тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 142 219 жителей края, полностью завершили вакцинацию 113 050 человек.
Всего на лечении находится 2049 человек. В том числе 821 стационарно, 1228 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 284 случая Covid-19. 51 774 человека выздоровело.