В Комсомольске-на-Амуре в этом году благоустроят 78 дворов за федеральные деньги

Во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре врио губернатора края заехал в один из дворов. Он отметил, что и в краевом центре, и в городе Юности территория возле большого количества домов представляет собой ужасное зрелище.

Михаил Дегтярев напомнил, что уже обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении финансирования на ремонт 680 дворов в Хабаровске в течение двух лет. Есть решение и по Комсомольску-на-Амуре.

- По Комсомольску-на-Амуре уже принято решение. За это отдельное спасибо Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, вице-премьеру – полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу. В этом году 78 дворов в Комсомольске-на-Амуре приведем в порядок. На это выделяется более 350 млн рублей из федерального бюджета, - сообщил Михаил Дегтярев. - Думаю, что это та точка приложения усилий власти и бюджетных денег, которые приведут к совершенно новому качеству жизни. Люди смогут выйти с детьми, провести время в собственном дворе. Они получат хорошую детскую площадку, хорошие лавочки, благоустройство, ремонт дворовых и межквартальных проездов. Соответственно, совершенно другое будет настроение у людей.

Напомним, за счет федерального финансирования в прошлом году в городе Юности было отремонтировано 50 дворовых площадок.



