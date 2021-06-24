В Хабаровске матери тройняшек дадут квартиру стоимостью до 7 миллионов рублей

Мамам, родившим тройню (и более) в Хабаровском крае, выдадут сертификаты на квартиры. По 18 квадратных метров на каждого члена семьи

Материнство – это великое счастье, о котором мечтают многие. Но представьте себе, что даже оно может преподнести по-настоящему ошеломительные сюрпризы. Так и наша коллега Татьяна Бершадская накануне порадовала нас тройней.

В своих социальных сетях счастливая мама написала о своем подвиге: «Марафон под кодовым названием «выноси тройню» окончен с успехом! Мои близняшечки-тройняшечки сказали мне свое первое «агу». Ну и не только мне, но и ещё медицинской бригаде, которая была со мной. Огромное спасибо им за слаженную работу. Конечно, отдельной благодарности достойна Татьяна Коровина. Врач, который всегда подскажет, объяснит, ответит на все вопросы, поддержит. Именно такой врач и должен сопровождать будущую мамочку. А с моими дамами все хорошо, они хоть и малышки, но сильные. Подробности пока не говорю. Что ж, в новый путь!»

А пока Татьяна начинает свой новый путь, хочется отметить, что с 1 января 2021 года все жительницы Хабаровского края, родившие одновременно трех и более детей, смогут получить сертификат на приобретение жилья до 7 миллионов рублей. Такое решение приняло краевое правительство.

- Хорошо, чтоб еще и городские власти не проходили мимо таких событий, как рождение тройни. У нас это случается не так часто. И, конечно, трудно представить, как мама с тремя грудными детьми будет добираться до пятого этажа своей хрущевки без лифта до того, как сможет приобрести квартиру по подарочному сертификату, - прокомментировал редактор газеты “Молодой дальневосточник XXI век” Владимир Чернышов.

Кстати, в краевом Перинатальном центре с начала года уже появилось две тройни. Между тем специалисты-медики отмечают, что рождение тройни - это явление достаточно редкое и выпадает один раз на 8 тысяч родов.

Анастасия Григорьева