Трех хабаровчан посадили из-за «бельгийского сюрприза»

Реальные сроки лишения свободы получили жители краевого центра за контрабанду наркотиков в посылках. Как сообщила сотрудник пресс-службы Хабаровской таможни Елена Попова, двух мужчин и женщину осудили за нелегальное приобретение наркотиков ЛСД и экстази (МДМА). Они будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режима.

Хабаровские таможенники задержали женщину - фигурантку уголовного дела осенью 2018 года после получения посылки с наркотиками из Бельгии. В посылке находилось 260 таблеток экстази и 100 «марок» ЛСД. Экспертиза установила, что общий вес наркотических средств, запрещенных к ввозу и обороту на территории России, составил 124,7 г и 2 г соответственно.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками транспортной полиции, таможенники пресекли деятельность «интернет-магазина», созданного двумя молодыми людьми - жителями Хабаровска на одной из известных в преступных кругах интернет-площадке по торговле наркотиками. Роль женщины заключалась в получении за денежное вознаграждение заграничных посылок с наркотиками.

По факту контрабанды наркотических средств Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Свою вину все участники организованной преступной группы признали полностью. Приговором Индустриального районного суда Хабаровска они признаны виновными в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Женщина приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а двое мужчин - к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу. Как отметила Елена Попова, незаконное перемещение через границу РФ наркотических средств, психотропных веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

По словам Елены Поповой, 22 марта 2021 года список сильнодействующих веществ пополнился новой позицией. В него вошло еще одно вещество -бромдигидрохлорфенилбензодиазепин. Оно входит в состав таких лекарственных препаратов, как феназепам, транквезипам, фенорелаксан и ряд других.

Вадим Решетняк