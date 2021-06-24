В Хабаровском крае фермеры страдают от обильных дождей

Часть засеянных полей сельхозпроизводителей края ушла под воду во время паводков

Паводки в Хабаровском крае начались еще в мае. МЧС каждый день сообщало о том, что реки в районах региона выходят из берегов, в селах и поселках затоплены приусадебные участки, где-то целые поля. Серьезно от паводков пострадали сельхозпредприятия. Одно из них - «Вектор» - находится в районе имени Лазо. Довольно крупное хозяйство специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Всего у "Вектора" 7,5 тысячи гектаров пашни.

- Подтопило поля с кормовой кукурузой, с кукурузой на силос, с зерновыми. Это, слава богу, не вся наша кормовая база. Работала комиссия, точно не знаю, сколько га оказалось под водой, но ущерб нам паводок нанес значительный. Сейчас вода сошла, но есть другая проблема. Почва настолько переувлажнена, что невозможно зайти в поля. Еще пройдут дожди, и техника будет вязнуть, - говорит директор сельхозпредприятия Сергей Гоманюк.

Здесь сказывается и то, что проблема мелиорации сельскохозяйственных земель застарелая и требует вмешательства правительства края.

Директор ООО «Полетное», которое находится в селе с одноименным названием в районе имени Лазо, Евгений Попов говорит, что затопило поля с однолетними травами, зерновыми культурами. То, что идет коровам на подкормку в первую очередь.

- Самое неприятное, что в некоторых местах вода стоит до сих пор, урожая там уже не будет. Это наша кормовая база для коров, их 500 голов в хозяйстве. Второй раз мы уже ничего не засеем, все сроки вышли. Могли еще успеть зайти на поля, но было очень сильное переувлажнение почвы. Природа в этом году дала очень короткий период времени для посевной, все время дожди, - сказал Евгений Юрьевич.

Полетное

По словам Попова, с каждым летом ситуация все хуже. На протяжении последних нескольких лет топит каждый год, соответственно и убытки хозяйство несет ежегодно. Передышка была в прошлом году – паводков таких не было. Но была масса ограничений из-за пандемии.

- Хоть не топило, но переувлажнение почвы было. Хорошо, что поля находятся немного вверх по течению. В этом году пострадали от ливневых дождей. Ущерб приличный. Насчет компенсации не знаю, положена или нет. Изменилась нормативка, и сейчас неизвестно, возместят ли нам убытки. Два года назад возмещали. Страдают от паводков все сельхозпроизводители, кто-то больше, кто-то меньше.

Топило и Хабаровский район. Глава Александр Яц подписал распоряжение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Согласно документу, особое положение действует с 3 июня.

В это же время была создана комиссия по оценке состояния увлажнения сельскохозяйственных почв на территории района, в состав которой вошли специалисты районной администрации и представители ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Выехали на поля СХП «Колос», ПВСК «Волконское», ИП Прилепин С.И, КФХ Прилепин И.С.

Обильные осадки повлияли на агрометеорологические условия. В ходе комиссионного обследования увидели переувлажнение почвы, в результате которого пострадало 320 га сои, 35 га зерновых культур и 240 га сенокосов и пастбищ.

В 2019 году сельхозпроизводители действительно получали компенсацию. Россельхозцентр помогал оценить ущерб от наводнения в крае, а также правильно оформить необходимые документы для выплат компенсаций аграриям из федерального бюджета. Как будет в этом году, получат ли фермеры компенсацию, пока ни они сами, ни в управлении сельского хозяйства района имени Лазо не знают.

- Вообще, согласно требованию Минсельхоза, чтобы получить компенсацию, все сельхозпроизводители должны страховать свои посевы. У фермеров нет возможности. Страховые компании приезжали в 2019 году к фермерам, работа очень большая, отвлекали целое лето. Это не просто здание какое-то застраховать, а требование такое, что нужно застраховать всю полностью культуру. А если у сельхозпроизводителя 15-20 полей, все это надо обследовать. Представляете, какой объем работы? Фермеры хотели бы застраховать только подтопленные поля, но нельзя, надо все. Что касается мелких сельхозпроизводителей, у них слабая технология, а страховщики предъявляют жесткие требования – мол, покажите, где у вас семена хранятся, обрабатываются ли они от амбарных вредителей, где у вас потравочная машина и т.д. Все полностью должно соответствовать требованиям, - сказала главный специалист отдела управления по экономическому развитию администрации района имени Лазо Татьяна Лазько, - Ясно, что у нас это все хромает. И средств нет, чтобы соответствовать всем требованиям.

По словам Татьяны Гавриловны, нет доверия к страховым компаниям. Был случай, когда сельхозпроизводители могли все застраховать, а страховщики нашли повод, чтобы не делать этого. Страховые компании, по мнению Лазько, не идут на такие риски, потому что фермеров топит почти каждый год.

- Сейчас остро стоит проблема с переувлажнением почвы. В этом году выпало очень много осадков. Потом все земли находятся на мелиоративных системах по отведению излишков воды. А она построена в 1974 году, понятно, что давно устарела. Фермеры пытаются что-то сделать – почистить каналы. Система – это сложный строительный объект: каналы, дренаж, трубы, которые все разрушены, что толку чистить.

Хабаровский район

Как сказала Татьяна Лазько, к тому же системы строили на болотистых местах. Без господдержки поменять ее фермеры не смогут – это огромные финансовые вложения. Есть еще проблема. В районе всего три системы, которые принадлежат Минимуществу. Остальные - безхозные. Землю фермерам передали, а мелиорацию нет. И сельхозпроизводители из-за этого не могут выйти на Минсельхоз РФ с просьбой о господдержке. В общем, замкнутый круг.

Юлия Рудакова