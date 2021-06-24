В Хабаровске будут готовить сборные России к Олимпиаде в Токио

В июле Хабаровск станет местом подготовки Олимпийских сборных России к Играм в Токио. Шесть национальных команд проведут в краевом центре заключительные тренировки. Среди них сборные по маунтинбайку, велоспорту BMX, фехтованию, прыжкам на батуте, прыжкам в воду, а также по баскетболу 3х3. Заниматься спортсмены будут на базе физкультурно-тренировочного комплекса «Юность», на «Заимке» и стадионе им. Ленина.

Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края Александр Никитин и министр физической культуры и спорта Дмитрий Чикунов оценили имеющуюся спортивную базу, техническое оснащение и состояние площадок.

– Ресурс использования этих объектов практически исчерпан. Они нуждаются в модернизации. Поэтому необходимо в ближайшее время подготовить смету расходов на проведение комплексного ремонта краевых спортивных площадок. Мы представим ее Михаилу Владимировичу Дегтяреву для принятия плана дальнейших действий, – отметил Александр Никитин.

Такого ремонта требует одно из старейших спортивных сооружений региона – Легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина. Здание было построено в 1987 году. Сегодня там проводят тренировки краевая и городская школы олимпийского резерва по легкой атлетике, центр подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск», клубы любителей бега «Амур» и «Атлетика», спортивные секции по акробатике и теннису.

Пока же в Хабаровске полным ходом идет подготовка спортивных объектов к приезду Олимпийских сборных. Первыми прибудут сильнейшие фехтовальщики страны – уже в начале июля. Их сборная самая многочисленная. Всего в заключительных тренировках примут участие более 150 спортсменов.



