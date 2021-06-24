Хабаровские юнармейцы дошутились до поездки в Москву

На сцене Городского дворца культуры прошла заключительная окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН. Последнюю путевку в финал разыграли сразу пять команд.

- У нас состоялось пять окружных игр в пяти городах России. Хабаровск принимает игру впервые. Общее количество участников более 500 человек. Мы ежегодно отбираем веселых, талантливых ребят по всей стране, которые смогут проявить себя в финале КВН, на сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии нам не удалось провести лигу КВН в очном формате, но сегодня мы наверстаем упущенное, - отмечает директор Всероссийской юнармейской лиги КВН Анна Косякина.

Команды сыграли два конкурса - «Приветствие» и «Домашнее задание». За это время участникам предстояло показать жюри и почетным гостям уровень своей подготовки, артистизм и умение шутить.

У ребят есть свой определенный взгляд на юмор, связанный с «Юнармией». Именно эта тема была в топе у молодых юмористов. Много шуток прозвучало и на тему экзаменов, проблем с родителями, современных трендов популярной социальной сети «ТикТок». Хабаровские юнармейцы подняли в своих выступлениях актуальную повестку про повышение уровня воды в реке Амур, а также упомянули плохое состояние российских дорог. На вопрос, почему они стали играть в КВН, участники задорно ответили: «КВН для юнармейца - как «Китикэт»: ты ходишь, смотришь, но все равно попробуешь».

В составе жюри были представлены: первый заместитель начальника главного штаба «Юнармия», директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова; капитан команды КВН «Юра», полуфиналист Высшей лиги КВН, ведущий радио «Юмор FM» Гар Дмитриев; уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Тригубенко; участники Высшей лиги КВН в составе команды «Пал Палыч» Андрей Дзюба и Александр Худиев.

Перед тем как огласить итоги конкурса, один из членов жюри поделился своими впечатлениями от выступлений ребят.

-Это был классный КВН! Я давно нахожусь в этой сфере и понимаю, что придумывать и делать юмор сложно. Особенно когда этим занимаются дети. Я рад, что сегодня существует такое мероприятие для юных комиков, - отмечает Гар Дмитриев.

По итогам напряженной борьбы победу одержала команда из Хабаровского края «Юнарминау». Маленькие юмористы произвели наибольшее впечатление на членов жюри и набрали максимальное количество баллов. Именно они отправятся покорять столицу своей мощной харизмой и обаянием. Второе место заняли ребята из Приморья, а третье - юнармейцы из Хабаровска. Звание лучшей актрисы также досталось участнице из команды «Юнарминау» Варе. А вот титул лучшего актера получил игрок из команды «Шпона» Приморского края.

- Я очень хочу продолжать играть в КВН. Меня вдохновляет Андрей Дзюба - хочу быть похожим на него. Помню, как он играл с нами в Комсомольске, мы вместе веселились. Было здорово! Я в восторге от сегодняшней игры. До сих пор не могу поверить в то, что мы выиграли, - делится впечатлениями игрок команды победителей «Юнарминау».

Финал выдался очень эмоциональным. У одних - слезы счастья, у других - огорчения. Но юные кавээнщики не отчаиваются, а готовы идти вперед и покорять новые вершины.

- Вечер сегодня был просто замечательный! Мне очень нравится играть в Клубе веселых и находчивых. Я получаю от этого сумасшедший заряд энергии и положительных эмоций. Сегодня нам не удалось победить, но мы не расстраиваемся. Будем продолжать играть в КВН, больше репетировать и обязательно вернемся на эту сцену. Рад, что познакомился с Гаром Дмитриевым. Он очень интересный человек и крутой юморист, - рассказывает участник команды «Досаафовцы» Еврейской автономной области.

Ирина Шатилова

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году. Сейчас в его рядах более 808 тысяч детей и подростков - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. Региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов России.