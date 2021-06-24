В Хабаровском крае выделят еще 100 миллионов рублей на ТОСы

На 100 миллионов рублей решено увеличить в крае финансирование проектов ТОС в 2022 году. Такое решение Михаил Дегтярев озвучил на встрече с активом территорий общественного самоуправления. Село Сергеевка стало конечной точкой большого турне врио губернатора по ряду населенных пунктов Хабаровского района.

Поддержка инициатив ТОС осуществляется в рамках государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае», утвержденной постановлением правительства края. В 2020 году, на этапе принятия краевого бюджета на 2021 год, Михаил Дегтярев предложил увеличить финансирование проектов ТОС с 75 до 100 миллионов рублей.

В Хабаровском районе в последние годы устойчиво растет количество ТОС. В 2019-м таких территорий было 142; в 2020- м – 182; в июне 2021 года - 193. Одна из самых активных - ТОС «Центральный» села Сергеевка, образованная в апреле 2017 года. В ее границы вошли 13 многоквартирных домов, где проживают 343 человека, и центральная площадь села. Инициативные и добросердечные сельчане при поддержке спонсоров и за счет краевых грантов в 2019 году реконструировали детскую игровую площадку, благоустроили зону отдыха для родителей. Реализация этих проектов обошлась без малого в миллион 800 тысяч рублей: чуть более миллиона - краевые деньги, 622170 – средства граждан и 91300 рублей не пожалел местный бюджет.

В 2020 году возле сергеевской средней школы при поддержке активных местных жителей, правительства края и сергеевской администрации соорудили уличную площадку с массой тренажеров. Беговую дорожку автор протестировал лично. Силовой тренажер проверил Михаил Дегтярев. Мы справились с поставленной задачей - я «пробежал» где-то метров 50, врио губернатора за счет силы рук поднял свой собственный вес.

В 2021 году в Сергеевке запланирована реализация нового спортивного сооружения, победившего в конкурсе проектов ТОС 2021 года. Сумма краевого гранта – полтора миллиона рублей, к ней добавятся из местного бюджета 31700 рублей, 1231000 рублей – средства граждан. На эти деньги будет установлена современная хоккейная коробка и закуплено дополнительное спортивное оборудование.

На встрече с активом ТОС в клубе села Сергеевка, кроме победных реляций, прозвучало немало заковыристых вопросов. Оказывается, до сих пор одна ТОС в год может подать один проект. Для большого населенного пункта, где масса активных граждан, это не проблема. А вот в малых поселениях, где работает небольшое количество ТОС, у активных граждан теряется мотивация в дальнейшей работе в случае, если их проект не прошел конкурсный отбор. Есть вопросы и о сумме гранта – не более 750 тысяч рублей на реализацию проектов. Это тоже сдерживает развитие системы ТОС в сельской местности.

Присутствующие на собрании активные граждане из различных сел Хабаровского района высказались и об иных проблемах, но с более тяжкими последствиями. Типа «мы тут строили-строили, а потом пришла прокуратура и дала предписание демонтировать установленное оборудование как не отвечающее предписанному».

На это Михаил Дегтярев предложил не паниковать, а встретиться расширенным составом, благо такие проблемы есть не только на селе, и, пригласив «око государево», выработать удовлетворяющее всех решение. И чтобы дважды не собираться, на июльском большом собрании представителей ТОС Хабаровского края планируется обсудить большой спектр накопившихся проблем. Люди работают, слов на ветер не бросают.

Эдуард Попов

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На сегодняшний день на территориях общественного самоуправления проживает 178 800 человек.

В Хабаровском крае работают 1024 ТОС:

Хабаровский район - 193;

район имени Лазо - 192;

г. Хабаровск - 90;

Комсомольский район - 88;

г. Комсомольск-на-Амуре - 61;

Ванинский район - 56;

Амурский район - 56;

Верхнебуреинский район - 47;

Советско-Гаванский район - 45;

Вяземский район - 39;

Бикинский район - 37;

Николаевский район - 25;

Нанайский район - 19;

Солнечный район - 19;

район им. П. Осипенко - 16;

Ульчский район - 17;

Аяно-Майский район - 10;

Тугуро-Чумиканский район - 8;

Охотский район - 6.