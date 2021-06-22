Евро 2021: борьба сильнейших

Как проходит главное спортивное событие года

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на год из-за пандемии коронавируса, стартовал 11 июня. В период изоляции футбольные фанаты привыкли смотреть матчи онлайн. У болельщиков вновь появилась возможность окунуться в невероятную атмосферу футбольного состязания.

В Санкт-Петербурге запланировано семь матчей континентального первенства. По словам зарубежных болельщиков, теплый и дружелюбный прием стал для них неожиданностью, ранее они получали недостоверную информацию о расизме и национализме со стороны российских граждан. Северная столица очень радушно приняла иностранных гостей. Во многом это заслуга волонтеров, которые встречают иностранцев, помогают им ориентироваться в чужой стране и решают любые вопросы.

Футбольные фанаты из разных стран собираются в неформальной обстановке: в пабах, кафе, на площадях, в фан-зонах, общаются, смотрят матчи, делятся впечатлениями. Хабаровские болельщики собираются на набережной. Посмотреть на игру с Данией пришло несколько сотен болельщиков. Зрители до последнего верили в наших спортсменов, но оправдать их ожидания футболистам сборной России не удалось. Разгромные поражения, и как итог невыполнение главной задачи – выхода из группы.

На сегодняшний день главные фавориты чемпионата – сборные Франции, Италии и Бельгии. Но, как известно, футбольные состязания очень непредсказуемы, всегда присутствует эффект неожиданности. Именно поэтому данный вид спорта пользуется большой популярностью, ведь лидеры в одночасье могут поменяться местами с аутсайдерами.