Почему в Хабаровске не чистят ливневую канализацию?

Хабаровск – это город, в котором, по статистике, примерно триста дней в году светит солнце. Однако есть места в нашей славной все-равно-столице Дальнего Востока, где подобное правило не работает. Ибо складывается ощущение, что ливни здесь вообще не прекращаются.

Например, в паре десятков метров от пересечения улиц Вяземская и Сигнальная. После даже небольшого дождя на свет вылезает гигантская лужа. Она топит дорогу, приусадебные участки и часть расположенной рядом автостоянки. И самое интересное - вода после выпадения осадков много дней никуда не уходит!

Вот опять настает жара, небо безоблачное, а жители микрорайона вновь лицезрят гниющее болото… Почему так? Либо его питают какие-то хитрые подземные источники, либо, пока все спят, конкретно над этим местом проносится еженочный мини-циклон с грозой и градом.

Люди в оранжевом

Но судя по машинам специализированной службы, дело все-таки в плохой ливневой канализации. С 24 мая по сегодняшний день я трижды замечал, как в одно и то же место, там, где перпендикулярно к дороге примыкает канава, подъезжают люди в оранжевых жилетах, ковыряются в жиже и уезжают. Лужа остается на месте.

Почему так? Как мне объяснил один специалист, чистка канализации – вещь накладная. Точнее, чистка ОДНОЙ ливневки стоит не особо дорого. Но так как у нас в городе таких мест много, то и ценник растет до небес. Сюда несколько десятков тысяч, туда несколько десятков тысяч – и, пожалуйста, затраты на подобные нужды уже превышают бюджет фильма «Титаник».

И да, освобождать коммуникации от грязи следует регулярно, а не один раз. Понимаю. Однако мне интересно: если дорожники в курсе про «Венецию» на пересечении улиц Вяземская и Сигнальная, то почему они ничего не исправляют? Нет, серьезно. Приезжают дядьки в спецовках, тыкают ломами в канаву и, ничего не улучшив, уезжают. Экскурсии они туда водят, что ли…

Недавно мне рассказали об аналогичной проблеме на улице профессора Даниловского, недалеко от поворота на ул. Стрельникова. Участок трассы находится в низине. Идет дождь – все превращается в океан. Закончился дождь – океан все равно на месте.

Еще слышал любопытную версию, что при экс-начальнике управления дорог и внешнего благоустройства Олеге Гроо такой фигни с забитыми ливневками не было. Как бы ни критиковали чиновника за те или иные просчеты, за дождевой канализацией старались следить…

В общем, данную тему мы еще неоднократно будем поднимать. Пока же очень хочется знать, что происходит с канавой на улице Сигнальной. Почему не чистят? Может, нашли там чего? Клад времен Ерофея Хабарова, например (и не знают, как его извлечь). Так расскажите! Интрига, она ведь только в фильме хороша.

Андрей Канев

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